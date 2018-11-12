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Есть или не есть. Ученые рассказали, как поздние ужины влияют на здоровье

12.11.2018 — Разное | Полымя  
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Есть или не есть. Ученые рассказали, как поздние ужины влияют на здоровье

Перекусы поздно вечером или ночью связали с повышенным риском преддиабета и гипертонии. Результаты исследования представили во время ежегодной встречи Американской кардиологической ассоциации, пишет Live Science.

Исследователи из Колумбийского врачебно-хирургического колледжа изучили, как поздний прием пищи влияет на развитие ожирения, высокого кровяного давления, диабета и болезней сердца.

Есть или не есть. Ученые рассказали, как поздние ужины влияют на здоровье
Для этого они использовали данные 12,7 тысячи латиноамериканских граждан США в возрасте от 18 до 76 лет. Оказалось, что половина из них съедала не менее 30% своего суточного рациона после шести часов вечера — и у них был выше уровень сахара в крови, повышены инсулин и кровяное давление. Для них на 19% выше был риск преддиабета и на 23% выше риск гипертонии. Чаще всего такая зависимость встречалась у женщин.

Это исследование, которое лишь подчеркивает связь между поздними перекусами и сердечными заболеваниями, но не доказывает, что одно следует из другого. Тем не менее, говорят ученые, такая взаимосвязь может объясняться тем, что образ жизни заставляет людей есть во время, не свойственное их биологическим часам, — и это плохо влияет на метаболизм.

Источник: tut.by

 
 
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Перекусы поздно вечером или ночью связали с повышенным риском преддиабета и гипертонии. Результаты исследования представили во время ежегодной встречи...
 
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