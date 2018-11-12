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Народная артистка Беларуси Клара Малышева награждена старейшим в Японии орденом

12.11.2018 — Разное | Полымя  
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Белорусская балерина и педагог, народная артистка Беларуси Клара Малышева получила орден Восходящего солнца, сообщает посольство Японии в Беларуси. Это старейший орден Японии, который был учрежден в 1875 году.

Народная артистка Беларуси Клара Малышева награждена старейшим в Японии орденом

Клара Малышева была награждена орденом за огромный вклад в воспитание японских балерин и танцовщиков, а также за содействие и укрепление культурных связей между Беларусью и Японией.

За время работы в хореографическом колледже (в 1977—1990 годах в качестве художественного руководителя) Малышева курировала обучение более 40 японских студентов. Причем в последнее время число таких учащихся составляет более 10% от общего числа японцев, живущих в Беларуси.

С 1989 года Малышева на протяжении 17 лет проводила в Японии мастер-классы. За все годы их посетило около тысячи человек.

Клара Малышева родилась в 1935 году в Горьковской области. В Беларусь она переехала вместе со своим мужем, хореографом и оперным режиссером Отаром Дадишкилиани (старейший режиссер, когда-то работавший в Беларуси, сейчас ему 95 лет). В 1965—1977 годах — солистка Белорусского театра оперы и балета. С 1974 года преподает в Минском хореографическом училище (теперь колледже).

Ее дочь Нателла Дадишкилиани также стала известной балериной, одной из звезд труппы Валентина Елизарьева.

Орден Восходящего солнца, которым отмечена Малышева, третий по своему статусу орден в наградной системе Японии. Но высший орден Хризантемы предназначен для глав государств и королевских особ (гражданам Японии он вручается посмертно), а орден цветов Павловнии — для политиков и общественных деятелей. Поэтому речь идет о высшей награде, которую могут получить люди не из мира политики.

Изначально им награждались только граждане Японии и только мужчины. С 1981 года орденом можно награждать и граждан других государств, а с 2003 года эту награду может получить и женщина.

Источник: tut.by

 
 
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Белорусская балерина и педагог, народная артистка Беларуси Клара Малышева получила орден Восходящего солнца, сообщает посольство Японии в Беларуси. Это старейший
 
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