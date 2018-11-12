Игорь Борисов: Страшно подумать, сколько лет мы потеряли

9-10 ноября в Кишиневе прошла международная конференция во время которой произошел обмен опытом и налажено более тесное сотрудничество между правящей Демократической партией Молдовы, Шведской социал-демократической партией и Белорусской социал-демократической партией (Грамада).





Во время конференции поднимались темы: «Жертвы и преимущества постсоветских стран с формирующейся демократией», «Эволюция демократических стран на переходном этапе: Беларусь и Молдова», «Перспективы европейского восточного партнерства как всеобъемлющая основа для укрепления и обеспечения жизнеспособности восточноевропейских демократий», «Опыт участия женщин в социал-демократических партиях, в укреплении демократий и обеспечении социального прогресса», а также ряд других тем.





БСДП поддерживает связи с Демократической партией Молдовы (создана в 1996 году) уже давно: когда ДПМ являлась непарламентской оппозицией, парламентской оппозицией, и сейчас – партией власти.

- Мы увидели, насколько далеко Молдова ушла в построении демократии по сравнению с Беларусью, - делится впечатлениями председатель БСДП Игорь Борисов. – Когда ушло правительство коммуниста Воронина, ДПМ с другими демократическими партиями начинала строить новую Молдову с чистого листа: не знали, ни что делать, ни где искать помощь. Прошло лет десять – и уже нет чистого листа бумаги, молдавские социал-демократы реализуют конкретную программу разработанных ими же реформ.





В Демократической партии Молдовы состоят 57 тысяч человек, из них – 27 тысяч женщин. Молдова на практике реализует принцип гендерного равенства. В Молдове действует смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов, которая позволяет политическим партиям попадать в парламент. Кроме того, у них на законодательном уровне закреплена система квотирования. Это значит, что в любом партийном списке должно быть не менее 40% женщин либо мужчин. Сделано всё для того, чтобы развивать гендерное равенство и женское лидерство. С другой стороны из-за такого закона существование чисто женских (феминистских) партий просто невозможна.





Подобные традиции существуют и в Швеции ещё с начала 90-х лет прошлого столетия, однако не закреплены на законодательном уровне. У Шведской социал-демократической партии принято формировать партийный список претендентов чередуя полы – женщина, мужчина, затем опять женщина и мужчина и так до тех пор, пока не закончатся претенденты одного из полов и только тогда представители другого пола завершают партийный список без чередования. Шведская социал-демократическая партия в своём составе состоит на 55% из женщин, что значительно влияет на поддержку женщин-из рателей на выборах. У БСДП пока количество женщин в партии едва достигает 30%.





Победив на выборах, ДПМ не имела большинства в парламенте. Однако, предложив конкретную программу реформ, партия сумела перетянуть на свою сторону часть коммунистов и представителей других партий, превратившись в партию парламентского большинства.





Теперь Демократическая партия Молдовы – правящая партия.

- Там, где есть выборы, существуют механизмы взаимодействия на всех уровнях: представители ДПМ входят в состав исполнительной власти на всех уровнях, - подчеркнул Игорь Борисов.

Председатель Грамады отмечает, что стратегия БСДП в чем-то совпадает сот стратегией Демократической партии Молдовы: ДПМ – промолдавская партия, БСДП – пробелорусская. Причем в Молдове действуют политические силы трех направлений: прорумынские, пророссийские и промолдовские.





- В ресторане я случайно встретил председателя Центризбиркома Молдовы. Которая передала привет белорусской коллеге Лидии Ермошиной. Меня крайне удивила как сама встреча в таком обычном месте, так и возможность обсудить с чиновником такого ранга отсутствие выборов в Беларуси. В Молдове, в отличие от Беларуси, голоса считали всегда, что и давало надежду людям, - подчеркнул Игорь Борисов.





Лидер БСДП сравнил Кишинев сегодня и четырехлетней давности:





- Если четыре года назад Кишинев представлял собой город глухих 80-ых, то сейчас уже столица Молдовы напоминает город начала 90-ых: у города появилась динамика. Мы увидели достаточно современный автопарк (чем ниже налоги на растаможу, тем современнее машины покупаются), идет строительство. У молдавских учителей зарплаты выше, чем у чиновников, и с 1 января 2019 года зарплаты у учителей снова вырастут. В Молдове очень много поселков по 5-7 тысяч жителей – в Могилевской области только в двух деревнях живут больше тысячи человек. Бывшие эмигранты начинают постепенно возвращаться домой, восстанавливают документы; а если и не возвращаются, то потихоньку вкладывают деньги в скорое возвращение: восстанавливают дома и так далее, - отметил Игорь Борисов.









Первый заместитель председателя БСДП Алексей Сигаев привел один пример: один из членов ДПМ с 1995 года избирается мэром своего поселка. Он получает зарплату в 350 долларов (при средней зарплате в 300 долларов), однако у него даже и в мыслях нет заниматься поборами и взяточничеством: а зачем?

Безусловно, периодически чиновников ловят на коррупции, однако сейчас в Молдове принимается антикоррупционное законодательство, во многом позаимствованное у Румынии.

В Молдове очень много белорусских брендов. В супермаркетах продается «Савушкин продукт», развита сеть магазинов “Мілавіцы”, по улицы курсируют белорусские тролейбусы и вообще «молдаване балдеют от Беларуси», по выражению Алексея Сигаева.





- БСДП создана в 1991 году, Демократическая партия Молдовы – в 1996 году. Мы прикинули, где бы мы могли уже находиться, как бы изменили страну, если бы не потерянные годы. Молдавские социал-демократы начинали строить демократию с чистого листа, мы же имеем возможность взять частично и их опыт. Ранее мы уже анонсировали разработку пакета реформ и эта встреча только укрепила нашу потребность в этом. Есть предчувствие, что время перемен скоро настанет и наши черновики, а не пустые листы, можно будет доставать из шуфляд с большей гордостью и на базе их начинать строить демократическую Беларусь , - отметил Игорь Борисов.



