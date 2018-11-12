ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Король Марокко уснул рядом с первой леди США, реакция Трампа

12.11.2018 22:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Король Марокко Мухаммед VI заснул во время речи президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны.


Как передает Oxu.Az, видео опубликовали пользователи YouTube.

На записи видно, что Мухаммед VI сидит в одном ряду с первой леди США Меланией Трамп, которая не обращает внимания на склонившего голову мужчину. Между тем президент США Дональд Трамп заметил это и осуждающе посмотрел на короля.

Пользователи сети шутят: «Когда можешь говорить, что спал с Меланией Трамп».


Напомним, накануне в Париже прошли мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. В столице Франции по этому поводу собрались лидеры более 50 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин. 


 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Король Марокко Мухаммед VI заснул во время речи президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Леопард напал на 4-летнюю девочку в московском цирке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика