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Король Марокко уснул рядом с первой леди США, реакция Трампа
Король Марокко Мухаммед VI заснул во время речи президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
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На записи видно, что Мухаммед VI сидит в одном ряду с первой леди США Меланией Трамп, которая не обращает внимания на склонившего голову мужчину. Между тем президент США Дональд Трамп заметил это и осуждающе посмотрел на короля.
Пользователи сети шутят: «Когда можешь говорить, что спал с Меланией Трамп».
Напомним, накануне в Париже прошли мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. В столице Франции по этому поводу собрались лидеры более 50 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин.
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Король Марокко Мухаммед VI заснул во время речи президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
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