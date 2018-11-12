Король Марокко уснул рядом с первой леди США, реакция Трампа





передае т Oxu.Az, видео опубликовали пользователи YouTube. Какт Oxu.Az, видео опубликовали пользователи YouTube.





На записи видно, что Мухаммед VI сидит в одном ряду с первой леди США Меланией Трамп, которая не обращает внимания на склонившего голову мужчину. Между тем президент США Дональд Трамп заметил это и осуждающе посмотрел на короля.





Пользователи сети шутят: «Когда можешь говорить, что спал с Меланией Трамп».









Напомним, накануне в Париже прошли мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. В столице Франции по этому поводу собрались лидеры более 50 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин.



