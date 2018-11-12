пишет Еврорадио. В понедельник на "Чижовка-Арене" был обыгран челябинский "Трактор" — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Сергей Костицын отличился уже на 43-й секунде, на 6-й минуте Дмитрий Буйницкий увеличил преимущество. Однако к концу первого периода гости выровняли игру и забросили одну шайбу (Артём Бородкин, 18-я). Победную точку поставил Артём Волков на 38-й минуте,Еврорадио.





Отметим, что уже в начале матча травму получил минчанин Кристиан Хенкель. Ему в лицо попала шайба. Продолжить игру Хенкель не смог.









14 ноября динамовцы принимают на "Чижовка-Арене" "Металлург" из Магнитогорска, начало в 19:30. "Динамо" по-прежнему является аутсайдером конференции "Запад".