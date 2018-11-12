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Реанимация «зубров»: хоккеисты минского "Динамо" выиграли первый матч после смены главного тренера

12.11.2018 22:50 — Разное | Партизан  
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Хоккеисты минского "Динамо" выиграли в чемпионате КХЛ первый матч после смены главного тренера: на днях вместо Горди Дуаера был назначен Андрей Сидоренко, главный тренер белорусской сборной.

В понедельник на "Чижовка-Арене" был обыгран челябинский "Трактор" — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Сергей Костицын отличился уже на 43-й секунде, на 6-й минуте Дмитрий Буйницкий увеличил преимущество. Однако к концу первого периода гости выровняли игру и забросили одну шайбу (Артём Бородкин, 18-я). Победную точку поставил Артём Волков на 38-й минуте, пишет Еврорадио.

Отметим, что уже в начале матча травму получил минчанин Кристиан Хенкель. Ему в лицо попала шайба. Продолжить игру Хенкель не смог.


14 ноября динамовцы принимают на "Чижовка-Арене" "Металлург" из Магнитогорска, начало в 19:30. "Динамо" по-прежнему является аутсайдером конференции "Запад".

 
 
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Хоккеисты минского "Динамо" выиграли в чемпионате КХЛ первый матч после смены главного тренера: на днях вместо Горди Дуаера был назначен Андрей Сидоренко, главный...
 
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