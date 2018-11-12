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Белавиа предлагает билеты со скидкой 75% на весну и лето
Купить билеты по новым тарифам на весну и лето можно только на сайте авиакомпании
На сайте тарифы отображаются в графе «промо», подсвеченные зеленым цветом и обозначенные фирменным знаком авиакомпании — васильком.
Экспериментальные тарифы доступны по следующим направлениям: Сочи, Амстердам, Алматы, Барселона, Брюссель, Берлин, Будапешт, Ереван, Батуми, Женева, Ганновер, Харьков, Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рим, Ростов, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Белград, Нижний Новгород, Краснодар, Кишинев и Астана.
Билет можно купить не менее, чем за 45 дней до вылета рейса.
Максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу — 1 месяц.
Изменения и возврат запрещены, в том числе при комбинировании тарифов.
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Купить билеты по новым тарифам на весну и лето можно только на сайте авиакомпании www.belavia.by не менее, чем за 45 дней до вылета.
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