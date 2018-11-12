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Белоруска Анастасия Прокопенко признана лучшим спортсменом-пятиборцем мира 2018 года среди женщин
Анастасия Прокопенко стала лучшим спортсменом-пятиборецем мира 2018 года среди женщин. Награду белоруске вручили на конгрессе, приуроченном к 70-летию Международного союза современного пятиборья (UIPM).
Анастасия Прокопенко получила приз "Best Senior Female Pentathlete", ежегодно вручаемый лучшему спортсмену-пятиборцу среди женщин. Награду победительнице сезона вручил президент федерации современного пятиборья России, вице-президент UIPM Вячеслав Аминов.
В 2018 году Прокопенко стала чемпионкой мира и победительницей Кубка Кремля по современному пятиборью.
Среди мужчин лучшим спортсменом-пятиборцем года стал Чон Ун Тхэ (Южная Корея).
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Анастасия Прокопенко стала лучшим спортсменом-пятиборецем мира 2018 года среди женщин. Награду белоруске вручили на конгрессе, приуроченном к 70-летию...
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