"Динамо-Минск" в понедельник вечером на своей площадке победил "Трактор". Матч чемпионата КХЛ стал первым для нового главного тренера минской команды Андрея Сидоренко на этом посту.

Матч "Динамо-Минск" – "Трактор" прошел на "Чижовка-Арене" в Минске и завершился победой хозяев – 3:1. За несколько минут до окончания третьего периода судьи не засчитали взятие ворот "Динамо", усмотрев в голевом эпизоде нарушение правил.

В ходе матча получил травму защитник "Динамо-Минск" Кристиан Хенкель. В первом периоде шайба попала ему в голову.

А.Сидоренко ранее тренировал "Трактор". Он возглавлял челябинский клуб в сезоне-2010/2011.



После 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ "Динамо-Минск" продолжает занимает последнее, 12-е место, в Западной конференции КХЛ. Отставание от идущей 11-й "Северстали" составляет одно очко. "Трактор" занимает 10-ю позицию на Востоке.