ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ХК "Динамо-Минск" одержал первую победу под руководством нового тренера

12.11.2018 22:16 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

"Динамо-Минск" в понедельник вечером на своей площадке победил "Трактор". Матч чемпионата КХЛ стал первым для нового главного тренера минской команды Андрея Сидоренко на этом посту.

Матч "Динамо-Минск" – "Трактор" прошел на "Чижовка-Арене" в Минске и завершился победой хозяев – 3:1. За несколько минут до окончания третьего периода судьи не засчитали взятие ворот "Динамо", усмотрев в голевом эпизоде нарушение правил.

В ходе матча получил травму защитник "Динамо-Минск" Кристиан Хенкель. В первом периоде шайба попала ему в голову.

А.Сидоренко ранее тренировал "Трактор". Он возглавлял челябинский клуб в сезоне-2010/2011.

ХК "Динамо-Минск" одержал первую победу под руководством нового тренера
После 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ "Динамо-Минск" продолжает занимает последнее, 12-е место, в Западной конференции КХЛ. Отставание от идущей 11-й "Северстали" составляет одно очко. "Трактор" занимает 10-ю позицию на Востоке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Динамо-Минск" в понедельник вечером на своей площадке победил "Трактор". Матч чемпионата КХЛ стал первым для нового главного тренера минской команды Андрея...
 
Новости дня
Новости разные
 
Народная артистка Беларуси Клара Малышева награждена старейшим в Японии орденом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика