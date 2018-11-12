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ХК "Динамо-Минск" одержал первую победу под руководством нового тренера
"Динамо-Минск" в понедельник вечером на своей площадке победил "Трактор". Матч чемпионата КХЛ стал первым для нового главного тренера минской команды Андрея Сидоренко на этом посту.
Матч "Динамо-Минск" – "Трактор" прошел на "Чижовка-Арене" в Минске и завершился победой хозяев – 3:1. За несколько минут до окончания третьего периода судьи не засчитали взятие ворот "Динамо", усмотрев в голевом эпизоде нарушение правил.
В ходе матча получил травму защитник "Динамо-Минск" Кристиан Хенкель. В первом периоде шайба попала ему в голову.
А.Сидоренко ранее тренировал "Трактор". Он возглавлял челябинский клуб в сезоне-2010/2011.
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"Динамо-Минск" в понедельник вечером на своей площадке победил "Трактор". Матч чемпионата КХЛ стал первым для нового главного тренера минской команды Андрея...
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