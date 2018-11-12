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Заместитель министра иностранных дел Беларуси рассказал студентам из Швеции о внешней политике и правах человека
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился со студентами Уппсальского университета (Швеция), которые находятся в Беларуси с ознакомительным визитом, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"В ходе встречи О.Кравченко обратил внимание студентов на основные этапы развития независимой Беларуси, определяющие основы внешней политики нашей страны, информировал о политических и экономических отношениях с Россией, ЕС, США и соседними государствами, диалогах по правам человека с ЕС и США, позиции Минска по вопросам региональной ситуации, в том числе в области безопасности", - говорится в сообщении.
О.Кравченко также ответил на многочисленные вопросы шведских студентов о внутренней и внешней политике Беларуси, отметили в пресс-службе.
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси рассказал студентам из Швеции о внешней политике и правах человека
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился со студентами Уппсальского университета (Швеция), которые находятся в Беларуси с...
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