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Израильские войска ударили по 70 целям в секторе Газа

12.11.2018 21:54 — Разное | Интерфакс  
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Израильские военные за последний час нанесли удары примерно по 70 объектам на территории сектора Газа, говорится в заявлении Армии обороны Израиля, опубликованном в понедельник на ее сайте.

"Израильская авиация - боевые вертолеты и самолеты, а также танки атаковали около 70 целей, связанным с ХАМАС и палестинским "Исламским джихадом", по всей территории сектора Газа", - отмечается в нем.

Среди этих целей - три тоннеля, цеха по производству оружия, наблюдательные посты.

В сообщении подчеркивается, что к произошедшей ранее в понедельник атаке со стороны сектора Газа ЦАХАЛ относится с большой серьезностью.

Также в Twitter ЦАХАЛ сообщает, что тяжелые ранения в результате взрыва противотанковой ракеты получил израильский военнослужащий в районе регионального совета Шаар-ха-Негев в южной части Израиля.

Кроме того, по данным газеты "Гаарец", по Израилю с территории сектора Газа было пущено более 200 ракет. Система "Железный купол" перехватила 60 из них.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля начали обстрел целей в секторе Газа после ракетной атаки со стороны палестинской территории по южной части страны. В результате этого обстрела погибли три палестинца, число получивших ранения пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что одна из ракет, пущенных палестинцами по южной части Израиля, попала в автобус, один человек тяжело ранен. В Twitter ЦАХАЛ опубликована фотография охваченного пламенем автобуса.

 
 
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Израильские военные за последний час нанесли удары примерно по 70 объектам на территории сектора Газа, говорится в заявлении Армии обороны Израиля, опубликованном...
 
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