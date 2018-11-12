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В возрасте 95 лет умер автор комиксов Marvel Стэн Ли
Новости США. На 96 году жизни умер легендарный автор, редактор и издатель комиксов Marvel Стэн Ли.
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Причина смерти не называется.
Стэн Ли пришел работать в комикс-индустрию в 1939 году. Прежде всего, он известен как создатель популярных супергероев Marvel – Человека-паука, Халка, Сорвиголовы, Чёрной Пантеры, Тора и многих других.
Ли также был знаменит своими традиционными ролями-камео во всех экранизациях комиксов Marvel. Последний, на данный момент, фильм с его участием –
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Новости США. На 96 году жизни умер легендарный автор, редактор и издатель комиксов Marvel Стэн Ли. Как сообщила изданию The Hollywood Reporter семья Ли, он скончался рано утром в...
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