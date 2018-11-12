13 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день доброты.

Международный день слепых.

СНГ - День химических войск.

ПРИМЕТЫ:

Юровая - праздник охотников и рыбаков. В этот день переводили кур в зимние закуты.

РОДИЛИСЬ:

1718 Джон МОНТЕГЮ, 4-й граф Сэндвичский, первый лорд Адмиралтейства, обессмертивший своё имя привычкой перекусывать ломтем мяса, положенного между двумя тостами. Заядлый игрок, в 1762 году он провёл за карточным столом целые сутки, питаясь одними бутербродами. После этого всего его знакомые, а затем и весь мир, стали называть их сэндвичами.

1831 Джеймс МАКСВЕЛЛ, английский физик, создатель электродинамики.

1825 Чарлз Фредерик ВОРТ, первый в мире Кутюрье. Благодаря ему появилась профессия манекенщицы (до этого одежда шилась для конкретной женщины).

1870 Роберт Льюис СТИВЕНСОН (БЭЛФУР), шотландский писатель. В 3 года перенёс болезнь бронхов, последствия которой мучили его потом всю жизнь. В возрасте 18 лет отказался от слова Бэлфур в своём имени, а в слове Льюис изменил способ написания с Lewis на Louis (не меняя произношения).

1955 Вупи ГОЛДБЕРГ (Кэрин ДЖОНСОН), американская актриса. На сцене с 8 лет. Официально была замужем три раза. Прозвище «Вупи» (от «whoopee cushion» - «пукающая подушечка»), которое она впоследствии сделала своим актёрским псевдонимом, Кэрин получила в детстве.

1969 Джерард БАТЛЕР, шотландский актёр. Уже много лет он не пьёт спиртное (даже пиво). Имеет медаль за храбрость, полученную за спасение утопающего мальчика. Предпочитает, чтобы его называли Джерри, так как ему не нравится, как американцы произносят имя Джерард.

1977 Ольга Юрьевна ОРЛОВА, российская певица и телеведущая. У неё сын Артём.

СОБЫТИЯ:

1316 Во Франции ЖАН I стал самым юным королем в мировой истории, так как был провозглашён им в момент рождения (через 6 дней он умер).

1789 Американский государственный деятель Бенджамин ФРАНКЛИН, чей портрет украшает стодолларовую банкноту, в письме ЛЕРОЮ заметил: «В этом мире нет ничего заранее определённого, кроме смерти и налогов».

1805 Венский мясник Иоганн ЛАНЕР изобрёл сосиску, названную им «франкфуртер».

1914 Американка Мэри Фелпс ДЖЕЙКОБ запатентовала эластичный бюстгальтер без плечиков (бретелек). Однажды Мэри купила входившее в моду вечернее платье, обнажавшее женские плечи. Оказалось, что корсет из китового уса, который тогда носили женщины, выглядывал наружу. Не растерявшись, Мэри с помощью горничной сшила из двух розовых шёлковых платков и резинки новый наряд. Подруги и знакомые обратились к ней с заказами. Позднее она продала своё изобретение корсетной компании за $1500. Компания потом заработала на этом $15 млн, а Мэри скончалась в 1970 году в безвестности. В 1928 году её изобретение было усовершенствовано родившейся в России Идой РОЗЕНТАЛЬ, придумавшей чашечки и установившей четыре размера бюстгальтеров.

1933 Американский лётчик Дж. ЭЙНДЖЕЛ открыл в Венесуэле водопад Сальто-Анхель («Сальто ангела») - самый высокий водопад в мире, 979 м. Сейчас экскурсия на водопад стоит около $250 с человека.

1987 Телеканал «Би-Би-Си» показал первую в мире рекламу презервативов.

2015 Террористические акты в Париже. В результате взрыва возле стадиона «Стад де Франс», расстрела посетителей нескольких ресторанов, а также бойни в концертном зале «Батаклан» (где около 100 человек были взяты в заложники) 130 человек погибли, более 350 были ранены.