"Детский квартал на Васнецова" в Бресте продвигает проект по поддержке детей-сирот

В Брестской области сейчас насчитывается 47 детских домов семейного типа. Жить под их крышей для ребят, оставшихся без попечения родителей, - это возможность обрести полноценную семью.



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В Бресте пока пять таких домов. Они объединились в "Детский квартал на Васнецова". Цель проекта - привлечь внимание общества к жизни детей-сирот, улучшить их социализацию. Корреспонденты БЕЛТА заглянули в гости к авторам инициативы и познакомились с их большой семьей.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Супруги Виталий Иванов и Лариса Валитова с детьми поселились на улице Васнецова в феврале прошлого года. Днем застать всю семью в сборе нереально. В обычные дни мальчики и девочки учатся, посещают кружки и секции, глава семейства трудится в областном краеведческом музее и на региональном телевидении. Дома их ждут мама и годовалые Тимофей и Кира. Двухэтажный коттедж наполняется многоголосьем только ближе к вечеру. Все, как в обычной семье.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Виталий признается, что стать родителями-воспитателями им с женой помог счастливый случай. В то время они собирались переехать на постоянное место жительства за границу, но вмешалась судьба. "Увидел по телевизору бегущую строку об открытии детского дома семейного типа и рассказал об этом Ларисе", - начинает рассказ мужчина. Его супруга добавляет, что думала всего минуту. "Мы решили попробовать и сообщили о своем желании в отдел образования. У специалистов сразу возник вопрос о мотивации: нам хотелось подарить частичку себя детям, показать им другую жизнь. Прошли курсы - и нас утвердили", - поделилась она.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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С того момента жизнь пары кардинально изменилась. У них не было опыта воспитания родных детей, зато было желание. Изначально в доме семейного типа поселились пятеро ребят, вскоре у супругов родились двойняшки. Лариса полностью посвятила себя материнству, оставив работу бухгалтера. Однако четверо воспитанников вернулись в родные семьи. "Выстроили с родственниками работу так, чтобы они мобилизировались, поняли, что могут потерять детей навсегда. Для нас это тоже непросто. К ребенку привыкаешь, сложно с ним расставаться. Но не нужно питать иллюзий, основная задача - вернуть детей в биологическую семью. Какими бы родные мама и папа ни были, их любят больше всех на свете", - подчеркивает Виталий.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Сейчас в семье снова семеро детей. По словам мужчины, воспитанникам семилетней Милисе, 11-летнему Максиму, 13-летней Вике, 14-летнему Вите и 17-летнему Вадиму он старается быть отцом, другом и наставником. "Можем сказать, что это одновременно классно и очень трудно. Но мы видим результаты. Даже маленький успех - гигантский для ребенка. У этих детей непростые судьбы, они взрослые по своему поведению, имеют собственное мнение", - поясняют супруги.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Конечно, как и в любой семье, случаются неприятности, но к ним здесь научились относиться по-философски. Все ситуации обсуждаются, чтобы каждый мог пояснить свою позицию. Также, подчеркивает Лариса, очень важную роль, если не основополагающую, в воспитании играет личный пример взрослых.

Вика и ее младший брат Максим переехали в дом семейного типа в середине 2017 года. "Первое время было тяжело, никого не знала. Когда привыкла, поняла, что мне отдают все: любовь, заботу, в меня вкладывают, надеются, радуются любой сделанной мною мелочи. Конечно, и ругают. Считаю это правильным. Если в родной семье было безразличие, здесь чувствую себя нужной. Очень рада этому", - рассказала девятиклассница.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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14-летний Виктор тоже с удовольствием проводит свободное время с названными братьями и сестрами. "Чувствую, что нахожусь в реальной семье. Дружу со всеми ребятами. Любим вместе играть, по выходным ходим в кино. Сам я увлекаюсь боксом, каждый день хожу на тренировки. Надеюсь стать профессионалом", - поделился своей сокровенной мечтой подросток. Еще одно его хобби - фотография.

Показать, что каждый ребенок в чем-то талантлив - один из приоритетов воспитания для Виталия и Ларисы. На это направлен проект "Детский квартал на Васнецова", инициаторами которого они выступили. При поддержке местных органов власти удалось создать уникальную для всей области педагогическую площадку.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

Читать полностью в источнике с фото:





"Один из новых проектов - "50 добрых дел", реализуемый совместно областным и городским исполкомами. Планируем посетить 50 домов семейного типа региона (до конца года в Брестской области их будет именно столько). Хотим показать обществу, что их воспитанники живут полноценной жизнью, занимаются творчеством, спортом. Чтобы окружающие перестали воспринимать их с предубеждением. Они такие же, как и все. В то же время дети должны понять, что в жизни все нужно заслужить своим трудом", - подчеркнул Виталий.

Во время акции будут работать четыре площадки: медицинская, информационно-образовательная, творческая и спортивная. В частности, узкие специалисты проведут медицинский осмотр детей, параллельно родители-воспитатели смогут обменяться опытом, послушают лекцию о правилах оказания первой помощи, получат консультации психолога. Инициативу поддержат многие известные люди. Первый выезд запланирован на 12 декабря. Гостей примут жители самого "Детского квартала на Васнецова".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60569.php

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В Брестской области в детских домах семейного типа сейчас воспитываются более 300 мальчиков и девочек. До конца года два подобных объекта появятся в Ленинском районе Бреста, еще один - в деревне Пинковичи Пинского района. Это значит, шанс на счастливое и полноценное детство получат еще около 15 сирот.