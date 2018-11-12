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Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне 0,3%

13.11.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября 2018 года составил 0,3%, что соответствует уровню и на 1 октября, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60568.php

Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне 0,3%

По сравнению с 1 ноября 2017 года (0,6%) показатель снизился на 0,3 процентного пункта.

При этом уровень зарегистрированной безработицы в Витебской области составил 0,5%, в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской - 0,4%, в Минской области - 0,3%, в столице - 0,1%.

На учете в качестве безработных на 1 ноября состояло 14,3 тыс. человек, что на 43,6% безработных меньше, чем на ту же дату в прошлом году (25,3 тыс. человек).

Наниматели предлагают 80,6 тыс. свободных рабочих мест, что на 43,3% больше, чем год назад (56,3 тыс.). Спрос на рабочие профессии выше других - 66,2% от общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 ноября составил 0,2 безработного на одну вакансию (год назад было 0,4). При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,3 безработного на вакансию, Гомельской, Гродненской и Могилевской - 0,2, в Минске и Минской области - 0,1 безработного на вакансию.

В январе-октябре этого года за содействием в трудоустройстве обратилось 177,3 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлено 100 тыс. человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 131,2 тыс. человек, или 74% от обратившихся за содействием, из них 74,4 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 6,4 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 36,7 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселено 125 семей безработных.

 
Теги: Минск
 
 
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Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября 2018 года составил 0,3%, что соответствует уровню и на 1 октября, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной...
 
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