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Новые требования к автобусам, грузовикам и машинам скорой помощи вступили в силу в ЕАЭС

13.11.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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В странах Евразийского экономического союза грузовики и автобусы должны быть обеспечены цепями противоскольжения, а автомобили скорой помощи - современными системами помощи больным. Это предусмотрено новыми требованиями, которые вступили в силу в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60566.php

Новые требования к автобусам, грузовикам и машинам скорой помощи вступили в силу в ЕАЭС

"11 ноября в странах ЕАЭС вступили в силу ограничения на эксплуатацию зимой или в другой период, определенный государством - членом союза, легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, которые не укомплектованы зимними шинами, - пояснили в ЕЭК. - В отношении грузовиков и автобусов, выпускаемых в обращение на территории ЕАЭС, установлено требование по их комплектации цепями противоскольжения. Кроме того, введены требования по оборудованию автомобилей скорой медицинской помощи современными системами помощи больным. К примеру, салоны автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С должны быть снабжены системой подачи медицинских газов с индикацией значения высокого давления и сигнализацией критических значений давления в системе, а также тележкой-каталкой для размещения основных носилок на приемном устройстве. Пересмотрены требования в отношении средств связи водителя с медицинским салоном и ряд других".

Данные изменения внесены в технический регламент ЕАЭС "О безопасности колесных транспортных средств" решением Совета ЕЭК. Кроме того, с 11 ноября этот техрегламент не распространяется на технику, предназначенную для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, включая различные аварийно-спасательные машины. "Теперь для регистрации такой техники в органах безопасности дорожного движения не требуется предоставлять документы о ее соответствии регламенту", - отметили в пресс-службе.

Вступили в силу и некоторые другие поправки. "В частности, уточнены отдельные процедуры сертификации автомашин и их компонентов. Например, начали действовать изменения, определяющие право только изготовителя авто или его представителя быть заявителем на компоненты, которые входят в состав транспортного средства", - добавили в ЕЭК.

 
 
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В странах Евразийского экономического союза грузовики и автобусы должны быть обеспечены цепями противоскольжения, а автомобили скорой помощи - современными...
 
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