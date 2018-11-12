Итальянское оборудование прибыло на завод АКБ под Брестом

Журналистов пригласили посетить производственный корпус аккумуляторного завода, где завершен очередной этап строительно-монтажных работ. Встреча прошла с участием итальянских производителей La Pneumatica и Ferrazza.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Производственный корпус снаружи выглядит строго и даже слегка элегантно. Часть площадки рядом огорожена. Как выяснилось, это зона таможенной очистки. На ней стоял внушительного размера объект в упаковке — это было оборудование из Южной Кореи.



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В цехе, который нам показали, могло бы поместиться футбольное поле. В два ряда выстроилось производственное оборудование из Италии. На одном конвейере планируют выпускать аккумуляторы для легковых автомобилей, на другом — для тяжёлой техники. Оборудование состоит из блоков, внутри будет проходить своя операция. Ручного труда здесь нет, у людей будет контрольная функция. На табличках каждого агрегата указаны реквизиты производителя и дата выпуска — 2018 год.



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В цепи станков есть разрывы — не все ещё доставлены. Цех, где будут заряжаться аккумуляторы, отделён стеной — там вовсю идут работы и журналистам его не показывали. Во время похода по цеху нас сопровождали главный инженер ООО «АйПауэр» Сергей Дубновицкй, главный директор La Pneumatica Каневари Пьермарио — его фирма поставила показанное оборудование — и директор Ferrazza Sri Unipersonale Мауро Феррацца — это предприятие производит промышленные системы автоматизации. Представители итальянских компаний приехали проконтролировать окончание монтажа станков сборочной и финишной линии для аккумуляторных батарей легковых и грузовых автомобилей. При осмотре цеха услышал, что итальянские специалисты одобрительно высказываются насчёт пола в цехе. На взгляд обычного человека, пол как пол, твёрдый и гладкий. Но наверняка это важно как для установки оборудования, так и для изоляции от окружающей среды, в данном случае от почвы. Под потолком были видны широкие трубы приточной и вытяжной вентиляции. Фильтры, которые волнуют многих брестчан, не видны, но нам обещали, что это не последняя экскурсия на предприятие.



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А после осмотра производственных помещений провели пресс-конференцию, на которой можно было задать вопросы. У директора La Pneumatica спрашивали, какова география поставок оборудования. Каневари Пьермарио сообщил, что оборудование их фирмы используют в Западной Европе, США и России. На вопрос, составляют ли конкуренцию китайские производители, он ответил, что в Китай тоже поставляется оборудование. По поводу идей американского предпринимателя Илона Маска и его литиевых аккумуляторов итальянские специалисты высказались скептически. Мол, запасы лития ограничены, а преимущество свинцовых аккумуляторов в том, что почти полностью они поддаются вторичной переработке после использования.



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Добавим, что на территории СЭЗ «Брест» создана сеть точек по контролю за содержанием тяжёлых металлов. Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси провёл контрольные измерения на 60 участках. Это позволит следить, не влияют ли производства на окружающую среду.



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Карта контрольных точек и непосредственные результаты уже опубликованы. Вокруг завода по производству аккумуляторных батарей содержание свинца в почве колеблется от 2,57 мг/кг грунта до 5,29.



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Это очень низкие показатели — средний природный фон по области почти в два раза выше, а предельно допустимая концентрация свинца составляет 32 мг/кг.