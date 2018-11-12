ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итальянское оборудование прибыло на завод АКБ под Брестом

13.11.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Журналистов пригласили посетить производственный корпус аккумуляторного завода, где завершен очередной этап строительно-монтажных работ. Встреча прошла с участием итальянских производителей La Pneumatica и Ferrazza.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60562.php

Итальянское оборудование прибыло на завод АКБ под Брестом

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Производственный корпус снаружи выглядит строго и даже слегка элегантно. Часть площадки рядом огорожена. Как выяснилось, это зона таможенной очистки. На ней стоял внушительного размера объект в упаковке — это было оборудование из Южной Кореи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60562.php

Итальянское оборудование прибыло на завод АКБ под Брестом


В цехе, который нам показали, могло бы поместиться футбольное поле. В два ряда выстроилось производственное оборудование из Италии. На одном конвейере планируют выпускать аккумуляторы для легковых автомобилей, на другом — для тяжёлой техники. Оборудование состоит из блоков, внутри будет проходить своя операция. Ручного труда здесь нет, у людей будет контрольная функция. На табличках каждого агрегата указаны реквизиты производителя и дата выпуска — 2018 год. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60562.php

Итальянское оборудование прибыло на завод АКБ под Брестом


В цепи станков есть разрывы — не все ещё доставлены. Цех, где будут заряжаться аккумуляторы, отделён стеной — там вовсю идут работы и журналистам его не показывали. Во время похода по цеху нас сопровождали главный инженер ООО «АйПауэр» Сергей Дубновицкй, главный директор La Pneumatica Каневари Пьермарио — его фирма поставила показанное оборудование — и директор Ferrazza Sri Unipersonale Мауро Феррацца — это предприятие производит промышленные системы автоматизации. Представители итальянских компаний приехали проконтролировать окончание монтажа станков сборочной и финишной линии для аккумуляторных батарей легковых и грузовых автомобилей. При осмотре цеха услышал, что итальянские специалисты одобрительно высказываются насчёт пола в цехе. На взгляд обычного человека, пол как пол, твёрдый и гладкий. Но наверняка это важно как для установки оборудования, так и для изоляции от окружающей среды, в данном случае от почвы. Под потолком были видны широкие трубы приточной и вытяжной вентиляции. Фильтры, которые волнуют многих брестчан, не видны, но нам обещали, что это не последняя экскурсия на предприятие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60562.php

Итальянское оборудование прибыло на завод АКБ под Брестом


А после осмотра производственных помещений провели пресс-конференцию, на которой можно было задать вопросы. У директора La Pneumatica спрашивали, какова география поставок оборудования. Каневари Пьермарио сообщил, что оборудование их фирмы используют в Западной Европе, США и России. На вопрос, составляют ли конкуренцию китайские производители, он ответил, что в Китай тоже поставляется оборудование. По поводу идей американского предпринимателя Илона Маска и его литиевых аккумуляторов итальянские специалисты высказались скептически. Мол, запасы лития ограничены, а преимущество свинцовых аккумуляторов в том, что почти полностью они поддаются вторичной переработке после использования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60562.php

Итальянское оборудование прибыло на завод АКБ под Брестом


Добавим, что на территории СЭЗ «Брест» создана сеть точек по контролю за содержанием тяжёлых металлов. Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси провёл контрольные измерения на 60 участках. Это позволит следить, не влияют ли производства на окружающую среду.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60562.php

Итальянское оборудование прибыло на завод АКБ под Брестом

Карта контрольных точек и непосредственные результаты уже опубликованы. Вокруг завода по производству аккумуляторных батарей содержание свинца в почве колеблется от 2,57 мг/кг грунта до 5,29.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60562.php

Итальянское оборудование прибыло на завод АКБ под Брестом

Это очень низкие показатели — средний природный фон по области почти в два раза выше, а предельно допустимая концентрация свинца составляет 32 мг/кг.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналистов пригласили посетить производственный корпус аккумуляторного завода, где завершен очередной этап строительно-монтажных работ. Встреча прошла с...
 
Новости дня
Новости разные
 
13 ноября. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика