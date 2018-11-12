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В Минске открыли выставку-форум инновационных компаний

13.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске открыли выставку-форум инновационных компаний. Она приурочена ко Всемирной неделе предпринимательства, передает телеканал «МИР 24». 

Среди первых посетителей новинки оценил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. На стендах представлены роботы и беспилотники, оборудование для создания виртуальной реальности. Еще одна новинка автомобильные детали из композитных материалов. Их производят на совместном белорусско-китайском предприятии. 

«Для нашей страны стартапы, инновационное развитие и развитие малого и среднего предпринимательства – это приоритет, которому все больше и больше уделяется внимания. Если вы посмотрите, здесь в основном средние и мелкие компании», – отметил заместитель министра экономики Республики Беларусь Дмитрий Матусевич.

Также в Минске пройдут стартап-соревнования. Победители отправятся в Лондон, где их представят международным инвесторам.



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Теги: Минск
 
 
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Также в Минске пройдут стартап-соревнования. Победители отправятся в Лондон, где их представят инвесторам.
 
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