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В Минске открыли выставку-форум инновационных компаний
13.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске открыли выставку-форум инновационных компаний. Она приурочена ко Всемирной неделе предпринимательства, передает телеканал «МИР 24».
Среди первых посетителей новинки оценил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. На стендах представлены роботы и беспилотники, оборудование для создания виртуальной реальности. Еще одна новинка автомобильные детали из композитных материалов. Их производят на совместном белорусско-китайском предприятии.
Также в Минске пройдут стартап-соревнования. Победители отправятся в Лондон, где их представят международным инвесторам.
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Также в Минске пройдут стартап-соревнования. Победители отправятся в Лондон, где их представят инвесторам.
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