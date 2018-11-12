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Беларусь планирует вдвое увеличить доход ВПК

13.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил достаточно эффективную работу отечественного военно-промышленного комплекса. Несмотря на это, он поставил задачу удвоить в ближайшем будущем соответствующие финансовые показатели, сообщает «МИР 24».

«Это крайне недостаточно. Это половина того, что должно быть на конец будущего года. Поэтому стройте планы так, чтобы увеличить даже не объемы, а денежные поступления ровно в два раза», – сказал Лукашено.

Заняться этим вопросом он поручил председателю Государственного военно-промышленного комитета Роману Головченко.

«Мир изменился и сегодня спрос на умное, высокоточное оружие и, самое главное, средства борьбы с этим оружием очень высок. Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим государствам. Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти центры, эти школы, себя обеспечить высокоэффективным оружием. И предложить другим государствам», – сказал он.

Напомним, в Беларуси разработали и продают собственные зенитно-ракетные комплексы и еще ряд современных вооружений.



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Нынешней выручки, по мнению президента страны Александра Лукашенко, недостаточно.
 
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