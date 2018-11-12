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Завершился чемпионат Принеманья по футболу - «Цементник» бронзовый призер

13.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Завершился чемпионат Принеманья по футболу - «Цементник» бронзовый призер

Чемпионат стартовал в мае, а финишировал в ноябре, как и первая лига чемпионата Республики Беларусь по футболу. Впервые за долгое время в турнире приняли участие две команды из областного центра - Гродненского городского ЖКХ и  «Гроднолифт». А также  команда любителей ФК ВФЛ «ЛІК» из Волковыска, игроки которой за собственные средства участвовали в чемпионате, а поддержку оказал генеральный директор ИООО «Бел-ОБСТ» Александр Смокотнин.

Победителем чемпионата стала команда ПК имени В.И. Кремко из арогородка Квасовка, лидировавшая на протяжении всего первенства. Ее основными конкурентами были красносельский «Цементник» и ГГ ЖКХ. Однако, благодаря победам в личных встречах, футболисты из Квасовки уверенно за тур до окончания чемпионата обеспечили себе первое место. Второе место у ЖКХ, третье у «Цементника». Наши земляки в шестой раз завоевали награды этой пробы.

Как всегда наибольший интерес у болельщиков вызывали домашние игры «Цементника», «СДЮШОР-Белкард Мосты», «Смены» и «ЛІКа» и зельвенской «Чайки», на 90 процентов укомплектованной игроками-волковычанами. На матчи этих команд приходило более 150 болельщиков.

До последнего свистка за звание лучшего бомбардира спорили «коммунальник» Ачи-Кану Энтони и цемзаводчанин Евгений Василевский. В итоге лучшим «снайпером» признан нигериец Энтони с 42 голами. Немного ему уступил Евгений Василевский, который забил на два мяча меньше.

Завершился чемпионат Принеманья по футболу - «Цементник» бронзовый призер

 
 
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Чемпионат стартовал в мае, а финишировал в ноябре, как и первая лига чемпионата Республики Беларусь по футболу. Впервые за долгое...
 
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