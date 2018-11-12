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Завершился чемпионат Принеманья по футболу - «Цементник» бронзовый призер
13.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Чемпионат стартовал в мае, а финишировал в ноябре, как и первая лига чемпионата Республики Беларусь по футболу. Впервые за долгое время в турнире приняли участие две команды из областного центра - Гродненского городского ЖКХ и «Гроднолифт». А также команда любителей
Победителем чемпионата стала команда ПК имени В.И. Кремко из арогородка Квасовка, лидировавшая на протяжении всего первенства. Ее основными конкурентами были красносельский
Как всегда наибольший интерес у болельщиков вызывали домашние игры «Цементника», «СДЮШОР-Белкард Мосты», «Смены» и «ЛІКа» и зельвенской
До последнего свистка за звание лучшего бомбардира спорили «коммунальник» Ачи-Кану Энтони и цемзаводчанин Евгений Василевский. В итоге лучшим «снайпером» признан нигериец Энтони с 42 голами. Немного ему уступил Евгений Василевский, который забил на два мяча меньше.
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Чемпионат стартовал в мае, а финишировал в ноябре, как и первая лига чемпионата Республики Беларусь по футболу. Впервые за долгое...
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