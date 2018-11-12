ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер Игорь Лученок

13.11.2018 00:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Известный белорусский музыковед Ольга Брилон сообщила в Фейсбуке о смерти Народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка.

Умер Игорь Лученок
"Ушёл из жизни Игорь Михайлович Лученок. Человек, одаривший нашу землю своим великим талантом. Беларусь скорбит. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Последнее публичное фото Мастера, сделанное во время его авторского вечера в филармонии 26 сентября 2018 года.

Прощайте, дорогой Игорь Михайлович!" -- написала Ольга Брилон.

Бывший завсектором культуры ЛКСМБ Георгий Суравнев тоже оставил прощальную запись и опубликовал свое последнее фото:



"Увы...Вот и все ...Игоря Михайловича не стало...Болезнь коварна и беспощадна ..Ушёл от нас Великий Композитор,Человек и Друг..
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный белорусский музыковед Ольга Брилон сообщила в Фейсбуке о смерти Народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Борисов: Страшно подумать, сколько лет мы потеряли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика