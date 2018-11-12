Умер Игорь Лученок

"Ушёл из жизни Игорь Михайлович Лученок. Человек, одаривший нашу землю своим великим талантом. Беларусь скорбит.





СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!





Последнее публичное фото Мастера, сделанное во время его авторского вечера в филармонии 26 сентября 2018 года.





Прощайте, дорогой Игорь Михайлович!" -- написала Ольга Брилон.





Бывший завсектором культуры ЛКСМБ Георгий Суравнев тоже оставил прощальную запись и опубликовал свое последнее фото:





"Увы...Вот и все ...Игоря Михайловича не стало...Болезнь коварна и беспощадна ..Ушёл от нас Великий Композитор,Человек и Друг..