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Умер Игорь Лученок
Известный белорусский музыковед Ольга Брилон сообщила в Фейсбуке о смерти Народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка.
"Ушёл из жизни Игорь Михайлович Лученок. Человек, одаривший нашу землю своим великим талантом. Беларусь скорбит.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
Последнее публичное фото Мастера, сделанное во время его авторского вечера в филармонии 26 сентября 2018 года.
Прощайте, дорогой Игорь Михайлович!" -- написала Ольга Брилон.
Бывший завсектором культуры ЛКСМБ Георгий Суравнев тоже оставил прощальную запись и опубликовал свое последнее фото:
"Увы...Вот и все ...Игоря Михайловича не стало...Болезнь коварна и беспощадна ..Ушёл от нас Великий Композитор,Человек и Друг..
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Известный белорусский музыковед Ольга Брилон сообщила в Фейсбуке о смерти Народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка.
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