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Белагропромбанк: "Арена-Сити" управляем не мы, а "Простор-Трейд"
Фото: TUT.BY
«Это объект лизинга. Мы формально [владеем торговым центром]. Эксплуатирует и управляет «Простор-Трейд», — сказал Лысюк, комментируя причастность банка к «Арена-Сити».
В 2016 году у компании «Простор-Трейд», которая управляет также гипермаркетами «Простор», возникли проблемы по расчетам с поставщиками. Ресурсы были найдены в результате сделок возвратного лизинга с банками. Так, «Арена-Сити» отошла Белагропромбанку за 75 млн долларов. Компания «Простор-Трейд» продолжила управлять торговыми центрами.
Владельцами «Простор-Трейд», по данным на 2016 год, были Юрий и Сергей Чижи, Владимир и Казбек Япринцевы, Инесса Захаревич. «После громкого конфликта между совладельцами реально объектом управляют отец и сын Чижи», — сказал информированный источник.
«Арена-Сити» открылась в 2013 году, является одним из крупнейших торгово-развлекательных центров Минска. Общая площадь составляет более 85 тысяч квадратных метров. Ее возводила группа компаний «Трайпл». Тогдашний мэр Минска Николай Ладутько после открытия ТРЦ заявил, что «при строительстве этого центра были использованы современные западно-европейские технологии».
«Арена-Сити» официально открыли в узком кругу особо важных персон
Сегодня в «Арена-Сити» обвалился подвесной потолок, пострадали две женщины, одна из них госпитализирована. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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"Арена-Сити" открылась в 2013 году, является одним из крупнейших торгово-развлекательных центров Минска
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