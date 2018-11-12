Погода на этой неделе ухудшится

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Со вторника – 3 ноября ожидается ухудшение погоды. Небо будет преимущественно облачное, правда, без осадков. Температура воздуха минимальная ночью -4 + 2 градуса, максимальная в середине дня от 0 до +6, в западных районах теплее – ночью + 3 — 6, днем ​​+ 7 — 10.14 ноября, в среду, Беларусь окажется под влиянием активного атмосферного фронта, который смещается с Балтийского моря. Во многих районах ожидаются дождь, мокрый снег. По восточной части Беларуси местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер переменных направлений умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -4 + 3, по западу + 4 +7, днем ​​от -2, по востоку до + 9.В четверг, 15 ноября, погодные условия в основном будет определять влажная неустойчивая воздушная масса. Осадков станет меньше. В отдельных районах туманы, местами возможен слабый гололед. Температура воздуха ночью -2 + 5, по востоку до -4, днем ​​от -2 по востоку до + 8 по западу страны. Такой температурный режим соответствует климатической норме.В пятницу и в субботу, 16 и 17 ноября, циклоны и активные фронтальные разделы будут далеко от нашей страны и во многих регионах будет без осадков, лишь в отдельных районах по северу Беларуси возможны небольшие кратковременные дожди и мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью -2 + 4, по юго-востоку -3 — 6 градусов мороза, максимальная температура днем ​​- от -1, по востоку до + 6 в западных районах.В воскресенье, 18 ноября, по преимущественно восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью -2 + 5, днем ​​максимальная от нуля до 7 градусов тепла.