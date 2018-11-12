Назарбаев отказался проходить с Путиным мимо стенда с Керченским мостом



Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

«РИА Новости»

Об этом он сказал, комментируя публикации в российских СМИ, которые сообщили, что данное решение было принято в связи с тем, что Астана не признает «присоединение» Россией украинского Крыма.признал спикер Путина.