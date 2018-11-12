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Назарбаев отказался проходить с Путиным мимо стенда с Керченским мостом

13.11.2018 00:55 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев
В Кремле заявили, что администрация президента Казахстана Нурсултана Назарбаева специально попросила, чтобы в ходе его совместного с российским коллегой Владимиром Путиным посещения туристической выставки в казахстанском Петропавловске маршрут делегаций не проходил возле стенда с Керченским мостом, сообщает «РИА Новости».

Об этом он сказал, комментируя публикации в российских СМИ, которые сообщили, что данное решение было принято в связи с тем, что Астана не признает «присоединение» Россией украинского Крыма.

«Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно (было)», — признал спикер Путина.

 
 
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Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев В Кремле заявили, что администрация президента Казахстана Нурсултана Назарбаева специально попросила, чтобы в ходе его...
 
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