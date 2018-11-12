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Назарбаев отказался проходить с Путиным мимо стенда с Керченским мостом
Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев
Об этом он сказал, комментируя публикации в российских СМИ, которые сообщили, что данное решение было принято в связи с тем, что Астана не признает «присоединение» Россией украинского Крыма.
«Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно (было)», — признал спикер Путина.
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