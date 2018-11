Евгений Фельдман для meduza.io

Российские политические партии финансировались наличными из администрации президента

У прокремлевских молодежных движений были боевые отряды

Московский ОМОН участвовал в рейдерских захватах и охранял криминальных авторитетов

Как устроена схема платежей и откатов среди людей из близкого круга Владимира Путина

Чем занимается старшая дочь Владимира Путина

Это самый большой штраф в истории российских СМИ, и в The New Times уверены, что он политически мотивирован. Журнал обжаловал решение суда (апелляция состоится 20 ноября), но параллельно объявил сбор средств на оплату штрафа. К 15:00 понедельника читатели пожертвовали журналу уже 10,7 миллиона рублей. «Медуза» напоминает, благодаря каким публикациям The New Times стал одним из главных независимых изданий страны.В декабре 2007 года в The New Times вышло расследование журналистки Натальи Морарь «Черная касса Кремля». Из этого текста стало известно, что все принимавшие участие в выборах 2007 года партии (в том числе, оппозиционные СПС и «Яблоко») финансировались наличными деньгами или администрацией президента (через ячейки и хранилища «Внешэкономбанка») или назначенными Кремлем бизнесменами. Ответственными за эту схему журнал назвал возглавлявшего тогда администрацию президента, нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя Владислава Суркова, курировавшего в 2000-е внутреннюю политику в России. Собеседники издания в партии говорили, что даже эти деньги кто-то разворовывал: так, СПС недополучил якобы обещанные 150 миллионов долларов. Не участвовать в этой схеме партиям было невозможно — лимит средств, которые можно было потратить законно, был слишком мал.Через несколько дней после публикации текста ФСБ запретила гражданке Молдавии Морарь въезд в Россию; запрет действовал пять лет.24 декабря 2007 года в The New Times вышло расследование «Боевые отряды Кремля». В нем рассказывалось, что у процветавших в те годы прокремлевских молодежных движений есть отряды силовой поддержки, которые готовились выйти на улицу для противостояния оппозиции. В частности, у движения «Россия молодая», которое возглавлял активист Максим Мищенко, есть крыло «Румол ультрас». И создание таких организаций активно поощрял Владислав Сурков. «Уличная борьба имеет свои правила, и эти знания никогда не помешают», — говорил он на одной из встреч с прокремлевскими активистами.В 2012 году прокремлевские молодежные движения прекратили активное существование. Они никак не смогли противостоять оппозиции после скандальных выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Максим Мищенко был депутатом Госдумы, членом Общественной палаты, в 2017 году получил 2,5 года за мошенничество.В феврале 2010 года The New Times опубликовал текст журналистов Ильи Барабанова и Никиты Аронова «Рабы ОМОНа». В нем рассказывалось, как в редакцию обратились несколько бойцов 2-го батальона московского ОМОНа. Бойцы пожаловались на то, что их заставляют работать по 15 часов в сутки, ставят не имеющие отношения к реальности планы — например, за год задержать и оштрафовать не менее 40 тысяч граждан, по сути, население небольшого города. При этом их зарплаты колебались от 15 до 25 тысяч рублей. А главное, руководители батальона использовали его ради личной наживы: например, заставляли разгонять торговцев на рынках, охранять офисы, в том числе криминальных авторитетов, участвовать в рейдерских захватах.В 2012 году командира московского ОМОНа Вячеслава Хаустова повысили — он стал начальником центра специального назначения и авиации всего МВД России.26 февраля 2012 года в The New Times появилось расследование его главного редактора Евгении Альбац «Чисто конкретный кандидат». Это первый масштабный материал о том, кто входит в близкий круг Владимира Путина. В распоряжении журнала оказались аудиозаписи, где близкие к Путину люди — например, президент холдинга «Петромед» Дмитрий Горелов и акционер банка «Россия» Николай Шамалов — обсуждают «подарки», оффшорные схемы и финансирование крупных заказов — при этом из слов собеседников можно сделать вывод, что последнее слово при решении таких вопросов остается за главой государства. Иногда в частных разговорах бизнесмены называли его «Михаил Иванович», прозвища были и у других участников этого круга общения; например, Геннадия Тимченко называли «Гангреной», а нынешнего главу Росгвардии Виктора Золотова — «Генералиссимусом».В январе 2016-го The New Times стал первым российским изданием, рассказавшем, чем занимается Мария Путина. В материале «Первая дочь страны» рассказывалось, что она училась на факультете фундаментальной медицины МГУ и так совпало, что ее научный руководитель стал президентом РАМН, а его сын был делегирован Россией в Европейский суд в Страсбурге. По данным журнала, она вышла замуж за бизнесмена из Нидерландов Йоррита Фаассена — тот долго работал в «Газпроме». Мария Фассен стала кандидатом наук, опубликовала несколько работ по эндокринологии, участвовала в благотворительных проектах «Альфа-групп».«Мы традиционно не комментируем никакие темы, никакие сообщения, в которых утверждается, что эти сообщения имеют отношение к семье президента», — сказал в ответ на публикацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.