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Умер Игорь Лученок
Игорь Лученок
"Ушёл из жизни Игорь Михайлович Лученок. Человек, одаривший нашу землю своим великим талантом. Беларусь скорбит.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
Последнее публичное фото Мастера, сделанное во время его авторского вечера в филармонии 26 сентября 2018 года.
Прощайте, дорогой Игорь Михайлович!" -- написала Ольга Брилон.
Бывший завсектором культуры ЛКСМБ Георгий Суравнев тоже оставил прощальную запись и опубликовал свое последнее фото:
"Увы...Вот и все ...Игоря Михайловича не стало...Болезнь коварна и беспощадна ..Ушёл от нас Великий Композитор,Человек и Друг..
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Известный белорусский музыковед Ольга Брилон сообщила о смерти Народного артиста СССР.
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