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«Средняя зарплата — это не всем и даже не половине»

Три миллиона малоимущих

Правительство прогнозирует, что средняя зарплата бюджетников в в 2019-м составит 800 рублей, по стране — 1000 рублей, сообщает— цитирует портал министра финансовСтоит ли обольщаться нянечке или медсестре при виде таких прогнозов? Попробуем разобраться.Для начала напомним, как власти в последнее время озаботились размерами зарплат бюджетников.В августераскритиковал правительство Андрея Кобякова за панические настроения, вызванные поручением достичь средней по стране зарплаты в 1000 рублей.— заявил тогда глава государства.В итоге новоназначенный премьер-министрпервым делом пообещал сделать основной оценкой работы правительства рост благосостояния людей. Вскоре было объявлено о повышении зарплат некоторым работникам бюджетных организаций.Возможно, в глазах многих прогнозы правительства о зарплатах в 800–1000 рублей и выглядят многообещающе. Но эксперты рекомендуют не питать иллюзий.В недавнем интервью «Салідарнасці» старший аналитик «Альпари»подробно пояснил, почему выступление руководителя страны о зарплатах нянечек было образцом популизма.По словам эксперта, достижение средней зарплаты в тысячу рублей в обозримом будущем возможно. Но достижение цели, чтобы каждый работник бюджетной сферы получал заветную сумму, очень далеко.Аналитик подчеркнул, что увеличение средних зарплат в Беларуси происходит за счет тех, у кого и без того зарплаты высокие, выше средних. У широких слоев населения доходы не особо и растут, а по отношению к средней зарплате даже снижаются:Еще одним весомым подтверждением слов экспертов о том, что средняя зарплата не для всех, служат неутешительные сведения официальной статистики. Начиная с 2014-го число малоимущих увеличилось с 1,7 млн человек до 3 миллионов (34%). Речь идет о среднедушевых располагаемых ресурсах, не превышающих минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц.