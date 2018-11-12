"Эта песня будет вечной": возвращение Киркорова и Баскова довело до бешенства



Филипп Киркоров и Николай Басков. Кадр youtube.com

– в интервью "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при ГосдумеЭксперт отметил, что эта парочка уже успела утомить публику.иронично поинтересовался Вадим Манукян.– заметил эксперт.– заключил он.