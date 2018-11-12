Случчанка признана лучшей пятиборкой мира в 2018 году





Уроженке Слуцка Анастасии Прокопенко в торжественной обстановке вручили награду «Best Senior Female Pentathlete» («Лучшая спортсменка-пятиборец»). Приуроченная к 70-летию Международного союза современного пятиборья (UIPM) церемония прошла 10 ноября на Кипре в городе Лимасол.

Награждение происходило в рамках Гала-ужина, в котором приняли участие высокопоставленные лица, включая Шейха Ахмада Аль-Фахада Аль Сабаха — президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Всего в Конгрессе приняли участие руководители федераций современного пятиборья из более, чем 80 стран мира, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации современного пятиборья.

Вручал награду Анастасии Прокопенко президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент UIPM Вячеслав Аминов.

Общественное объединение «Белорусская федерация современного пятиборья» искренне поздравляет Анастасию с заслуженной наградой и желает дальнейших успехов!

В сезоне 2018 года Анастасия Прокопенко победила на чемпионате мира в Мексике в индивидуальном зачете и эстафете. Спортсменке также была вручена бронзовая медаль Олимпийских игр в Пекине. Анастасия Прокопенко заняла первое место и на престижном турнире по пятиборью «Кубок Кремля».



















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