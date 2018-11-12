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На 81-м году жизни скончался композитор Игорь Лученок
Новости Беларуси. Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок ушёл из жизни. Сердце композитора остановилось вечером в понедельник, 12 ноября.
Коллеги и близкие, люди, которые знали Игоря Михайловича лично, считают своим долгом рассказать, каким человеком был легендарный композитор.
Его песни исполняют София Ротару, Лев Лещенко, а творчество коллективов «Сябры» и «Верасы» неразделимо связано с музыкой Игоря Лученка. На его песнях выросло не одно поколение.
"Песни – это дети, и они все любимые. Я через мелодию, через песню, через балладу, через романс, через своих друзей несу людям, и нахожу отклик в сердцах людей, а это очень важно", – так говорил Маэстро (
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Новости Беларуси. Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок ушёл из жизни. Сердце композитора остановилось вечером в понедельник, 12 ноября. Скорбную новость...
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