ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На 81-м году жизни скончался композитор Игорь Лученок

13.11.2018 06:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок ушёл из жизни. Сердце композитора остановилось вечером в понедельник, 12 ноября.

Скорбную новость подтвердили друзья и родственники Игоря Михайловича. Музыковед Ольга Брилон, автор последнего музыкального вечера композитора, на своей странице в Facebook опубликовала "последнее публичное фото Мастера, сделанное во время его авторского вечера в филармонии 26 сентября 2018 года".   

"Человек, одаривший нашу землю своим великим талантом", "Он был тузом в колоде самых лучших композиторов своего времени". Слова скорби в эти минуты заполняют социальные сети.

На 81-м году жизни скончался композитор Игорь Лученок

Коллеги и близкие, люди, которые знали Игоря Михайловича лично, считают своим долгом рассказать, каким человеком был легендарный композитор.    

На 81-м году жизни скончался композитор Игорь Лученок

Его песни исполняют София Ротару, Лев Лещенко, а творчество коллективов «Сябры» и «Верасы» неразделимо связано с музыкой Игоря Лученка. На его песнях выросло не одно поколение. 

"Песни – это дети, и они все любимые. Я через мелодию, через песню, через балладу, через романс, через своих друзей несу людям, и нахожу отклик в сердцах людей, а это очень важно", так говорил Маэстро (здесь подробнее).  
Новости по теме

В возрасте 95 лет умер автор комиксов Marvel Стэн Ли

Стала известна дата прощания с умершей после тяжёлой болезни артисткой Юлией Волчковой

Скончался один из самых известных актёров «Ералаша»

Скончался актёр из «Мушкетёров» и «Зимней вишни»

На 84 году ушёл из жизни актёр и каскадёр Геннадий Четвериков

В Киеве на 87 году жизни скончался создатель мультфильма «Остров сокровищ»

«В его доме царили круглый год лето, музыка, любовь»: коллеги и знакомые скорбят о смерти Владимира Бородина

Последние аплодисменты народному артисту. В Москве прощаются с Николаем Караченцовым
‡агрузка...
Новости 24 часа

6 граждан Вьетнама пытались нелегально пересечь белорусскую границу

Новости экономики за 12.11.2018

В Беларуси замедлилась годовая инфляция

Более 100 компаний представили инновационные разработки в рамках Всемирной недели предпринимательства

В Литве стартовала кампания по выборам президента

Чемпионы и чиновники в роли актёров. В Могилёве показали документальный спектакль о домашнем насилии

«Произошёл очень громкий грохот». Что говорят очевидцы, МЧС и СК об обрушении потолка в ТЦ Минска

Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси

Все новости
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок ушёл из жизни. Сердце композитора остановилось вечером в понедельник, 12 ноября. Скорбную новость...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянское оборудование прибыло на завод АКБ под Брестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика