На 81-м году жизни скончался композитор Игорь Лученок

Новости Беларуси. Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок ушёл из жизни. Сердце композитора остановилось вечером в понедельник, 12 ноября.



Скорбную новость подтвердили друзья и родственники Игоря Михайловича. Музыковед Ольга Брилон, автор последнего музыкального вечера композитора, на своей странице в Facebook опубликовала "последнее публичное фото Мастера, сделанное во время его авторского вечера в филармонии 26 сентября 2018 года".



"Человек, одаривший нашу землю своим великим талантом", "Он был тузом в колоде самых лучших композиторов своего времени". Слова скорби в эти минуты заполняют социальные сети.





Коллеги и близкие, люди, которые знали Игоря Михайловича лично, считают своим долгом рассказать, каким человеком был легендарный композитор.





Его песни исполняют София Ротару, Лев Лещенко, а творчество коллективов «Сябры» и «Верасы» неразделимо связано с музыкой Игоря Лученка. На его песнях выросло не одно поколение.