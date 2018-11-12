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Определились победители чемпионата области по спортивной гимнастике среди юных спортсменок до 17 лет

13.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В соревновании состязались более 50 гимнасток. Среди мастеров спорта лучшей стала воспитанница детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 Ирина Ходыкина. Елизавета Брунина одержала победу среди кандидатов в мастера спорта, а Эвелина Кизевич заняла первое место среди девочек, выступающих по программе I разряда. 
 
 
Определились победители чемпионата области по спортивной гимнастике среди юных спортсменок до 17 лет
 
Обе спортсменки – также воспитанницы гродненской СДЮШОР №3. А пальма первенства в рядах участниц, выступающих по программе II разряда, досталась юной гимнастке из областной детско-юношеской школы олимпийского резерва  профсоюзов «Альянс» Доминике Игнатович. 
 
Определились победители чемпионата области по спортивной гимнастике среди юных спортсменок до 17 лет
Определились победители чемпионата области по спортивной гимнастике среди юных спортсменок до 17 лет
Определились победители чемпионата области по спортивной гимнастике среди юных спортсменок до 17 лет
 
Чемпионат стал отборочным туром в преддверии первенства Республики Беларусь по спортивной гимнастике. Соревнование запланировано на 14-17 ноября и пройдут в Могилеве. Как отметили в управлении спорта и туризма облисполкома, гродненские гимнастки всегда показывают высокие результаты на соревнованиях республиканского уровня.
 
 
 
 
Теги: Могилев
 
 
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В соревновании состязались более 50 гимнасток. Среди мастеров спорта лучшей стала воспитанница детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 Ирина Ходыкина....
 
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