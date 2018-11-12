Определились победители чемпионата области по спортивной гимнастике среди юных спортсменок до 17 лет

В соревновании состязались более 50 гимнасток. Среди мастеров спорта лучшей стала воспитанница детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 Ирина Ходыкина. Елизавета Брунина одержала победу среди кандидатов в мастера спорта, а Эвелина Кизевич заняла первое место среди девочек, выступающих по программе I разряда.
Обе спортсменки – также воспитанницы гродненской СДЮШОР №3. А пальма первенства в рядах участниц, выступающих по программе II разряда, досталась юной гимнастке из областной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов «Альянс» Доминике Игнатович.
Чемпионат стал отборочным туром в преддверии первенства Республики Беларусь по спортивной гимнастике. Соревнование запланировано на 14-17 ноября и пройдут в Могилеве. Как отметили в управлении спорта и туризма облисполкома, гродненские гимнастки всегда показывают высокие результаты на соревнованиях республиканского уровня.