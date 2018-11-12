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ДТП со скорой в Витебске: неотложка спешила к задыхавшемуся ребенку, когда в нее врезался Renault
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Витебске на улице Гагарина 12 ноября. Медики торопились по экстренному вызову к больному ребенку и водитель включил проблесковые маячки. Но на одном из перекрестков в машину скорой въехал Renault,
За рулем Renault находился 40-летний мужчина. Его доставили в больницу. А на вызов к больному ребенку — по сообщению родных, он задыхался, — сразу же отправился другой экипаж скорой.
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Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Витебске на улице Гагарина 12 ноября. Медики торопились по вызову к больному ребенку и водитель неотложки включил...
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