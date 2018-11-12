Перестаньте бояться пищи - не она причина ваших угрей

Все больше и больше моих пациентов исключают из питания те или иные продукты только ради того, чтобы победить угри. Но не делаем ли мы этим только хуже своему организму?
За последние десять лет ко мне, консультирующему в центре Лондона дерматологу, на прием приходили люди с самыми разнообразными проблемами кожи. Меня лично как специалиста больше всего интересует акне (акне, или угри — воспалительное заболевание кожи. — Прим. переводчика).
Поделюсь с вами некоторыми наблюдениями, которые тревожат меня. Растущая популярность так называемого велнеса, его навязчивое присутствие в нашей жизни заставляют меня серьезно беспокоиться вот о чем: как мода на здоровый образ жизни и связанный с ней бизнес влияют на наши отношения с пищей — и в итоге на здоровье нашей кожи?
Немного введу вас в курс дела. Я отдаю себе отчет в том, что в моей частной клинике — довольно специфические пациенты. У многих из них за плечами — годы борьбы с акне. Большинство — женщины, и в основном весьма состоятельные, такова особенность работы в клинике, расположенной в дорогом лондонском районе.
Это умные, хорошо информированные женщины, заботящиеся не только о своей коже, но и о здоровье в целом.
К тому времени как они попадают в мой кабинет с жалобами на акне, большинство из них уже перепробовало, кажется, всё — всевозможные средства, на которые потрачена не одна тысяча фунтов, различные диеты…
Последний аспект, аспект питания, — это то, что стало все труднее игнорировать, когда пытаешься помочь таким пациентам. Мне рассказывают, как из рациона исключаются молочные, содержащие глютен и сахар продукты — только чтобы избавиться от этих ужасных черных точек на лице.
Многие из этих женщин ограничивают себя в пище до такой степени, что мне ясно: это превратилось в нездоровую одержимость.
А как иначе назвать постоянное подыскивание уважительной причины для того, чтобы не пойти пообедать с друзьями? Как назвать отказ съесть маленький кусочек пирога, который на день рождения испекла мать? Как назвать категорический отказ поесть, если рядом нет кафе, где готовят «чистую», «разрешенную» пищу?
То, с чем мне приходится иметь дело, — не просто акне как таковое. Это еще и самый настоящий страх съесть что-то не то, боязнь определенных продуктов.
Но давайте посмотрим, есть ли доказательства связи акне с вызывающими страх продуктами.
Эта связь исследуется и обсуждается десятилетиями и по-прежнему вызывает разногласия у специалистов.
Провести высококачественное исследование влияния пищи на организм вообще очень непросто. Многие полагаются на воспоминания людей — что те ели в тот или иной момент времени.
Но можно ли точно вспомнить, что ты ел на прошлой неделе? А 10 лет назад?
Что мы знаем точно? Что существует растущее количество свидетельств взаимосвязи возникновения и развития акне и пищи с высоким гликемическим индексом (ГИ, скорость, с которой содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. — Прим. переводчика) — так что теоретически сахар может играть здесь какую-то роль.