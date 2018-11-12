Перестаньте бояться пищи - не она причина ваших угрей

Все больше и больше моих пациентов исключают из питания те или иные продукты только ради того, чтобы победить угри. Но не делаем ли мы этим только хуже своему организму?



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

За последние десять лет ко мне, консультирующему в центре Лондона дерматологу, на прием приходили люди с самыми разнообразными проблемами кожи. Меня лично как специалиста больше всего интересует акне (акне, или угри — воспалительное заболевание кожи. — Прим. переводчика).

Поделюсь с вами некоторыми наблюдениями, которые тревожат меня. Растущая популярность так называемого велнеса, его навязчивое присутствие в нашей жизни заставляют меня серьезно беспокоиться вот о чем: как мода на здоровый образ жизни и связанный с ней бизнес влияют на наши отношения с пищей — и в итоге на здоровье нашей кожи?

Немного введу вас в курс дела. Я отдаю себе отчет в том, что в моей частной клинике — довольно специфические пациенты. У многих из них за плечами — годы борьбы с акне. Большинство — женщины, и в основном весьма состоятельные, такова особенность работы в клинике, расположенной в дорогом лондонском районе.

Это умные, хорошо информированные женщины, заботящиеся не только о своей коже, но и о здоровье в целом.

К тому времени как они попадают в мой кабинет с жалобами на акне, большинство из них уже перепробовало, кажется, всё — всевозможные средства, на которые потрачена не одна тысяча фунтов, различные диеты…

Последний аспект, аспект питания, — это то, что стало все труднее игнорировать, когда пытаешься помочь таким пациентам. Мне рассказывают, как из рациона исключаются молочные, содержащие глютен и сахар продукты — только чтобы избавиться от этих ужасных черных точек на лице.

Многие из этих женщин ограничивают себя в пище до такой степени, что мне ясно: это превратилось в нездоровую одержимость.

А как иначе назвать постоянное подыскивание уважительной причины для того, чтобы не пойти пообедать с друзьями? Как назвать отказ съесть маленький кусочек пирога, который на день рождения испекла мать? Как назвать категорический отказ поесть, если рядом нет кафе, где готовят «чистую», «разрешенную» пищу?

То, с чем мне приходится иметь дело, — не просто акне как таковое. Это еще и самый настоящий страх съесть что-то не то, боязнь определенных продуктов.



Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES Image caption. Для того чтобы избавиться от угрей, люди исключают из рациона молочные, глютеносодержащие и некоторые другие продукты. Фото: unsplash.com

Но давайте посмотрим, есть ли доказательства связи акне с вызывающими страх продуктами.

Эта связь исследуется и обсуждается десятилетиями и по-прежнему вызывает разногласия у специалистов.

Провести высококачественное исследование влияния пищи на организм вообще очень непросто. Многие полагаются на воспоминания людей — что те ели в тот или иной момент времени.

Но можно ли точно вспомнить, что ты ел на прошлой неделе? А 10 лет назад?

Что мы знаем точно? Что существует растущее количество свидетельств взаимосвязи возникновения и развития акне и пищи с высоким гликемическим индексом (ГИ, скорость, с которой содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. — Прим. переводчика) — так что теоретически сахар может играть здесь какую-то роль.

Однако вывод, который я бы из этого сделала, такой: надо не исключать сахар полностью из своей диеты, а потреблять его разумно. Он полезен — и не только для вашей кожи, но и для здоровья вообще. Взаимосвязь акне с молочными продуктами гораздо более слабая. Хотя они могут играть роль в возникновении угрей у маленькой группы людей — но далеко не у каждого! Кстати, учтите: по причинам, пока еще до конца не исследованным, молочные продукты с низким содержанием жира — вреднее, чем обычные, жирные. Не существует рекомендаций специалистов — ни в Британии, ни в США — отказаться от молочных продуктов для лечения акне. Мне известно множество людей, придерживающихся веганской диеты и при этом имеющих угри.

Некоторые пациенты дошли до того, что панически боятся есть определенные продукты, отказываясь даже от кусочка пирога, испеченного членом семьи ко дню рождения. Фото: unsplash.com Точно так же я знаю множество пациентов, которые исключили из своего рациона целые группы продуктов — и что? От угрей они все равно не избавились. Было бы большим упрощением считать пищу источником проблемы — этим мы игнорируем многофакторную природу акне, включающую различия в генетике и гормональном фоне. Но нам мало ограничений в пище, мы еще и готовы позорить каждого, кто, по нашему мнению, неверно питается. Людям почему-то кажется вполне приемлемым давать свои (непрошеные) советы и выносить суждения по поводу чьих-то привычек в еде, которые, как они считают, и есть причина угрей на чужом лице. Такое случалось и со мной. Помню совершенно незнакомого человека, который подошел на улице и заявил, что мороженое в жаркий день — это и есть причина акне. Помню обеспокоенную родственницу, которая призывала отказаться от кусочка шоколада, потому что именно из-за него бывают угри. Помню тролля в соцсети, который написал: совсем не удивительно, что у вас плохая кожа — ведь вы только что опубликовали фото куска пиццы! Мы живем в мире, где переизбыток информации. Каждый имеет право голоса и место, где можно заявить о своем мнении — соцсети дают нам выход на такую всемирную аудиторию, о которой еще лет 20 назад невозможно было и мечтать. Но как в такой разноголосице отличить шарлатана от того, кто достоин нашего доверия? Если вас действительно приводит в отчаяние то, как выглядит ваше лицо, если из-за акне ваша самооценка стремится к нулю, абсолютно нормально, что вы обращаетесь за советом к интернету. Проблема только в том, что не все советы равноценны. В них очень много конфликтующей между собой информации, и такое случается даже в рекомендациях профессиональных специалистов. И если что-то помогает одному, то совершенно необязательно оно поможет другому. Все мы — уникальные личности с уникальным ДНК и уникальным микробиомом, как кишечным, так и кожным. Акне уже связали с некоторыми психическими проблемами — беспокойством, депрессией, общественной изоляцией и чувством стеснения по поводу своего тела. Когда человеку, у которого и так подобные проблемы, говорят еще, чтобы он отказался от чего-то в еде, это только может привести к ухудшению общей ситуации. И тем не менее это происходит повсюду в соцсетях: всевозможные блогеры, ссылаясь на натуропатов и на практику альтернативной медицины, обещают «искоренить вашу проблему».

Те, у кого акне, и без того психологически уязвимы, и говорить им, что надо срочно отказаться от некоторых продуктов, - неразумно. Фото: unplash.com Никто не отрицает, что хорошее питание важно. Пища играет серьезную роль в обеспечении либо здоровья, либо нездоровья кожи. Но это вовсе не значит, что надо вынуждать людей чувствовать себя неполноценными только потому, что они едят так, а не иначе, и лезть к ним с непрошеными советами, которые не имеют под собой научной основы. Критиковать кого-то, кто и так находится в уязвимом положении, по меньшей мере несправедливо. Мои пациенты мне рассказывали, что, прочитав в соцсетях подобные комменты, они ощущали, что их психическое состояние ухудшается и хочется отказаться от пищи вообще. Многих излишне беспокоит собственный рацион, и кто-то даже стесняется есть на публике определенные типы продуктов. Друзья и коллеги, работающие в сфере диетологии и психологии, рассказывали мне, что сталкиваются в своих клиниках с тем же самым. Так что же делать? Если у вас акне и многое из того, что я здесь рассказала, вам знакомо, очень важно обратиться за медицинской помощью. Точно так же — если вы обратили внимание, что кто-то из ваших близких начинает сторониться определенных типов продуктов из-за угрей, пожалуйста, убедите его поговорить со специалистом. В разговоре с семейным терапевтом или дерматологом предельно честно расскажите о своих тревогах — в том числе и по поводу пищи. Вам может очень помочь, если в лечении вашей кожи, помимо дерматолога, примут участие диетолог и психолог. Пища не должна делиться на хорошую и плохую — такой подход к проблеме слишком примитивен. Питаться правильно для вашей кожи — означает придерживаться постоянной структуры питания в течение долгого времени, и несколько конфет, которые вы съели сегодня, вряд ли что-то изменят. Доктор Анджали Махто — известный в Лондоне консультирующий дерматолог и автор книги «Библия ухода за кожей». Эта статья первоначально была опубликована на сайте Refinery29 . Прочитать ее на английском языке можно здесь .