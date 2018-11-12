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Перестаньте бояться пищи - не она причина ваших угрей

13.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Все больше и больше моих пациентов исключают из питания те или иные продукты только ради того, чтобы победить угри. Но не делаем ли мы этим только хуже своему организму?


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

За последние десять лет ко мне, консультирующему в центре Лондона дерматологу, на прием приходили люди с самыми разнообразными проблемами кожи. Меня лично как специалиста больше всего интересует акне (акне, или угри — воспалительное заболевание кожи. — Прим. переводчика).

Поделюсь с вами некоторыми наблюдениями, которые тревожат меня. Растущая популярность так называемого велнеса, его навязчивое присутствие в нашей жизни заставляют меня серьезно беспокоиться вот о чем: как мода на здоровый образ жизни и связанный с ней бизнес влияют на наши отношения с пищей — и в итоге на здоровье нашей кожи?

Немного введу вас в курс дела. Я отдаю себе отчет в том, что в моей частной клинике — довольно специфические пациенты. У многих из них за плечами — годы борьбы с акне. Большинство — женщины, и в основном весьма состоятельные, такова особенность работы в клинике, расположенной в дорогом лондонском районе.

Это умные, хорошо информированные женщины, заботящиеся не только о своей коже, но и о здоровье в целом.

К тому времени как они попадают в мой кабинет с жалобами на акне, большинство из них уже перепробовало, кажется, всё — всевозможные средства, на которые потрачена не одна тысяча фунтов, различные диеты…

Последний аспект, аспект питания, — это то, что стало все труднее игнорировать, когда пытаешься помочь таким пациентам. Мне рассказывают, как из рациона исключаются молочные, содержащие глютен и сахар продукты — только чтобы избавиться от этих ужасных черных точек на лице.

Многие из этих женщин ограничивают себя в пище до такой степени, что мне ясно: это превратилось в нездоровую одержимость.

А как иначе назвать постоянное подыскивание уважительной причины для того, чтобы не пойти пообедать с друзьями? Как назвать отказ съесть маленький кусочек пирога, который на день рождения испекла мать? Как назвать категорический отказ поесть, если рядом нет кафе, где готовят «чистую», «разрешенную» пищу?

То, с чем мне приходится иметь дело, — не просто акне как таковое. Это еще и самый настоящий страх съесть что-то не то, боязнь определенных продуктов.


Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES Image caption. Для того чтобы избавиться от угрей, люди исключают из рациона молочные, глютеносодержащие и некоторые другие продукты.  Фото: unsplash.com

Но давайте посмотрим, есть ли доказательства связи акне с вызывающими страх продуктами.

Эта связь исследуется и обсуждается десятилетиями и по-прежнему вызывает разногласия у специалистов.

Провести высококачественное исследование влияния пищи на организм вообще очень непросто. Многие полагаются на воспоминания людей — что те ели в тот или иной момент времени.

Но можно ли точно вспомнить, что ты ел на прошлой неделе? А 10 лет назад?

Что мы знаем точно? Что существует растущее количество свидетельств взаимосвязи возникновения и развития акне и пищи с высоким гликемическим индексом (ГИ, скорость, с которой содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. — Прим. переводчика) — так что теоретически сахар может играть здесь какую-то роль.

 
 
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Все больше и больше людей исключают из питания те или иные продукты только ради того, чтобы победить угри. Но не делаем ли мы этим только хуже своему организму?
 
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