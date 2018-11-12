10 лет Альфа-Банку: каким был для него этот год?



фото: Myfin.by

Myfin.by посмотрел, что еще любопытного в жизни банка произошло за минувший год.

ноябрь 2017

Альфа-Банк удостоен звания «Инновационный банк №1» в рамках национальной «Премии №1».

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Вместе с deal.by банк провел серию семинаров «Интернет-магазин от А до Я: документооборот, сервис, продвижение» в пяти областных городах.

декабрь 2017

Первый из серии стикерпаков от Альфа-Банка «А вот и АльфРэд!» появился в мессенджере Telegram, после чего банк запустил двухмесячную рекламную игру «Альфрэдомания». Главный приз, 20 тысяч рублей, выиграл Владимир Ахкаметдинов. Обладателем 10 тысяч стал Андрей Потигов.

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У клиентов InSync – мобильного банка Альфа-Банка – появилась возможность рассчитываться по QR–коду через систему ЕРИП.

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Альфа-Банк отменил справки о доходах по кредитам до 5 тысяч рублей.





январь 2018

Клиенты банка получили возможность пополнять свои счета и карточки через ЕРИП в режиме 24/7, оформлять в мобильном банке моментальный онлайн-кредит на сумму до 5000 рублей. Кроме того, банк запустил онлайн-сервис Альфа-Travel со скидками для путешественников.

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Председателем Правления Альфа-Банка стал Валерий Смоляк. Карьеру в банковской сфере он начал в 1995 году в «Белвнешэкономбанке», затем работал в «МинскКомплексБанке» и «МТБанке», где занимал должность заместителя председателя правления банка.

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Банк развития Республики Беларусь и Альфа-Банк подписали соглашение о финансировании малого и среднего бизнеса. В рамках соглашения предлагается 9 кредитных продуктов для разных сегментов бизнеса.

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На конкурсе «Брэнд года 2017» Альфа-Банк стал победителем в номинации «Лучший Digital бренд: видео».

февраль 2018

После ремонта открылось главное отделение Альфа-Банка на улице Красной, 7. Потребовался всего месяц с небольшим, чтобы совершить полную перестройку.





март 2018

По традиции Альфа-Банк стал генеральным партнером «Гастрофеста». Вторым в сезоне гастрономическим фестивалем стал новый проект GASTROFEST. КИНО. Шеф-повары лучших минских ресторанов и кафе готовили блюда по мотивам известных кинофильмов.

апрель 2018

Дан старт некоммерческому проекту Банка – «Академия бизнеса», в которой около тысячи предпринимателей со всей страны посетили мастер-классы в сфере менеджмента и маркетинга.

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Альфа-Банк перешел на собственный процессинговый центр, переведя управление операциями с использованием карточек на собственную процессинговую систему.