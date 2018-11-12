Что делать, чтобы зимой дачу не обокрали: советы милиции

Объектом преступных посягательств в дачных участков и домовладений чаще всего становится имущество, оставленное в доступном месте без присмотра, но в ряде случаев злоумышленников не останавливают и запорные устройства на дверях домов и сараев, рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Из практики, основное число краж из дач и садовых домиков совершается в основном в осенне-зимний период с октября по март, когда хозяева редко их посещают, отметили милиционеры.

Крадут все - от инструментов, оконных рам и одежды до продуктов питания и топлива.

Как рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УВД Могилевского облиспоклма подполковник милиции Алексей Бондаренко, осложняет раскрытие данного вида преступлений то, что между самим преступным событием и моментом его установления проходит много времени, и раскрыть по "горячим" следам его уже не возможно. "Сложно установить свидетелей преступления, утрачиваются его следы, а у злоумышленников есть время для их устранения и для сбыта краденного", - уточнил А.Бондаренко.

В связи с этим в управлении уголовного розыска напоминают владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества.

Наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией с подключением к центральному пульту подразделений Департамента охраны МВД. Но если такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:

не оставляйте на даче ценные вещи, увезите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположен ваш дачный дом;

максимально затрудните доступ в жилище посторонним, установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки;

чаще навещайте свое загородное жилище. Например, зимой по нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко;

попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом;

в случае потери ключей срочно замените замки;

при возможности, оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в милицию и до приезда сотрудников милиции постарайтесь сохранить все следы преступления на своих местах.