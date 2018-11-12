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Что делать, чтобы зимой дачу не обокрали: советы милиции
Объектом преступных посягательств в дачных участков и домовладений чаще всего становится имущество, оставленное в доступном месте без присмотра, но в ряде случаев злоумышленников не останавливают и запорные устройства на дверях домов и сараев, рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
Из практики, основное число краж из дач и садовых домиков совершается в основном в осенне-зимний период с октября по март, когда хозяева редко их посещают, отметили милиционеры.
Крадут все - от инструментов, оконных рам и одежды до продуктов питания и топлива.
Как рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УВД Могилевского облиспоклма подполковник милиции Алексей Бондаренко, осложняет раскрытие данного вида преступлений то, что между самим преступным событием и моментом его установления проходит много времени, и раскрыть по "горячим" следам его уже не возможно. "Сложно установить свидетелей преступления, утрачиваются его следы, а у злоумышленников есть время для их устранения и для сбыта краденного", - уточнил А.Бондаренко.
В связи с этим в управлении уголовного розыска напоминают владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества.
Наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией с подключением к центральному пульту подразделений Департамента охраны МВД. Но если такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:
Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в милицию и до приезда сотрудников милиции постарайтесь сохранить все следы преступления на своих местах.
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Объектом преступных посягательств в дачных участков и домовладений чаще всего становится имущество, оставленное в доступном месте без присмотра, но в ряде...
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