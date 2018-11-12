Названы самые востребованные профессии в Минске

Самыми востребованными на Минском рынке труда осенью этого года были медицинские сестры, уборщики помещений и инженеры, сообщили в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

На 1 ноября 2018 года в столице имелись вакансии для 676 медсестер, 656 уборщиков помещений и 646 инженеров.

Также в топ-20 наиболее востребованных работников - врачи (553 вакансий), повара (535), продавцы (470), каменщики (425), водители (421), арматурщики (403), монтажники (369), маляры (293), контролеры-кассиры (233), штукатуры (215), санитарки (208), менеджеры (180), воспитатели (173), электромонтеры (168), электрогазосварщики (167), облицовщики-плиточники (161), фельдшеры (159), бетонщики (154), фармацевты (152), слесари механосборочных работ (143).