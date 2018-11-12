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Ночная работа повышает риск заболеть раком

13.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Заведующий отделением медицины сна Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов заявил, что ночное бодрствование приводит к крайне негативным последствиям для здоровья, так как входит в противоречие с биологическими часами.

По мнению эксперта клетки человеческого организма с наступлением темноты, подчиняясь генетическому механизму, переходят в "ночной режим". Если в эти часы не спать, то в результате нарушения естественного суточного биоритма разбалансируются внутренние системы организма. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, посменная работа повышает риск развития онкологических заболеваний. Особенно это затрагивает женщин. К примеру, у медсестер, часто работающих в ночную смену, риск развития рака возрастает на 40%, у стюардесс - на 70%.

 
 
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Заведующий отделением медицины сна Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов заявил, что ночное...
 
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