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Производитель шин рассказал, как продлить срок их эксплуатации

13.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Неожиданно изнашиваются практически новые покрышки, да так, что приходится их менять, а в шиномонтажной мастерской настоятельно рекомендуют проверить сход-развал, хотя ваш мастер клятвенно заверял, что все в порядке? Эксперты компании Tenneco предлагают разобраться, что произошло.

Понятие "сход-развал" существенно древнее автомобиля — отклонять колеса от продольных и поперечных осей начали еще на телегах и каретах. С появлением машин и современной системы подвески регулировка углов установки стала обязательной, а с ростом конструктивной сложности этот процесс требует все большей точности. Вероятнее всего, для плановой замены амортизаторов автовладелец обратится к частному мастеру, который отрегулирует углы установки колес (тот самый сход-развал) вручную.

Беда в том, что эта процедура применительно к современным автомобилям имеет ряд тонкостей и требует значительной точности, которой без применения специальных компьютеризированных стендов добиться очень трудно. И вот почему.

Сходимся-расходимся

Процедура включает две составляющие — схождение и, собственно, развал. Схождение может быть разным: колеса могут сходиться (положительное схождение) или расходиться (отрицательное схождение). В первом случае при взгляде сверху плоскость вращения колеса и продольная ось автомобиля сходятся спереди машины. Во втором — позади. В наши дни большинство обычных, не спортивных авто имеют схождение колес — это улучшает управляемость и увеличивает безопасность вождения.

Если углы схождения колес настроены неправильно (например, в результате ошибки при ручном измерении), то резина начинает стираться неравномерно. Это можно увидеть и даже почувствовать: по мере истирания на поверхности появляются заусенцы, которые вполне ощутимы, если провести по поверхности рукой. В случае, когда они направлены от внешней стороны шины к внутренней, схождение недостаточное, а если наоборот — то избыточное. Кроме того, неправильное схождении или расхождении колес может стать причиной отклонения автомобиля от прямолинейного движения, даже при условии нахождения руля в исходной позиции.

Вразвалочку

Развал не менее важен, чем схождение. В целом это угол между вертикальной осью и плоскостью вращения колеса, если смотреть на автомобиль спереди. Развал бывает положительным (вершина колеса повернута наружу) или отрицательным (внутрь).

Опять же, у подавляющего большинства автомобилей, которые не участвуют в гонках (даже уличных), развал положительный, причем его таким делают производители — положительный угол лучше компенсирует смещение колес при нагрузке на ось при движении и торможении, что опять-таки улучшает управляемость и облегчает вождение.

Если развал отличается от рекомендованного, шины будут изнашиваться сильнее с одной стороны. Если превышен положительный угол, то износу подвержена внешняя часть покрышки, при отрицательном развале — внутренняя часть шины. Заметить это можно легко — глубина протектора будет меняться неравномерно.

Доверяем и проверяем

Отклонение от заданных параметров углов установки колес, в том числе не слишком большое, может сильно повлиять на характер вождения и, что важнее, на безопасность. Поэтому, даже если вы доверяете частному мастеру, за регулировкой колес следует обращаться в проверенный сервис технического обслуживания с квалифицированным персоналом и соответствующим оборудованием. При этом после регулировки стоит присмотреться к состоянию шин — появившийся неравномерный их износ свидетельствует о вероятных проблемах со сходом-развалом.

Чтобы помочь в такой диагностике, мы составили простой чек-лист визуального контроля ваших покрышек, который поможет избежать серьезных неприятностей. От правильной регулировки и в целом от состояния подвески напрямую зависит не только и не столько сохранность покрышек, сколько безопасность вождения.

Сверяемся по чек-листу

  • Заусенцы на поверхности покрышки.
  • Покрышка изношена с внутренней или наружной части (профессионалы называют это односторонним плечевым износом — неправильно сделан развал).
  • Покрышка равномерно истерта с двух сторон (двусторонний плечевой износ). Эта проблема решается просто: достаточно подкачать покрышку до рекомендованных значений.
  • Равномерный износ в центральной части покрышки. Здесь тоже все несложно: колесо перекачано, и нужно стравить лишний воздух через ниппель, контролируя процесс с помощью манометра.
  • Неравномерный износ пятнами (чашеобразный) по центру покрышки. Самый, пожалуй, неприятный случай — это свидетельствует о неисправности или крайней изношенности амортизаторов или стоек, когда они перестают компенсировать раскачивания автомобиля и колесо начинает прыгать, теряя сцепление с дорогой. В этом случае управляемость автомобиля резко падает, а это крайне опасно! Рекомендуется менять узлы по достижении 80 тыс. км пробега (это предел их устойчивой работы).
 
 
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Неожиданно изнашиваются практически новые покрышки, да так, что приходится их менять, а в шиномонтажной мастерской настоятельно рекомендуют проверить...
 
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