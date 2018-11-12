Ученые работают над технологией замены негативных воспоминаний позитивными

Ученые из Оксфордского университета разрабатывают технологию, которая позволит заменять травмирующие и просто негативные воспоминания положительными. Они красочно называют ее "протезами памяти".

Это название отражает изначальную и главную задачу технологии - помогать пациентам с амнезией и посттравматическими расстройствами.

"Имплантаты для памяти - вполне реальная технология. Возможность изменить, заменить воспоминания звучит фантастически, но уже есть доказательства, что это реально", - уверяет главный автор исследования, Лори Пайнкрофт.

Уже есть первые задокументированные результаты технологии - пока ученые смогли достичь того, что о том или ином событии у испытуемого появляются "приятные воспоминания", без конкретных деталей.