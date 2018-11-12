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Названы даты открытия горнолыжного сезона на европейских курортах

13.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Первыми горнолыжными курортами, уже открывшими сезон, стали расположенные недалеко от Инсбрука Китцбюль и Каунертал. Чуть позже к ним присоединятся Ишгль (22 ноября), Хайзер Кайблинг в Нижней Австрии (23 ноября), Хинтерштодер в Верхней Австрии (30 ноября), Обертауэрн (21 ноября) и Гроссарльталь (30 ноября) в Зальцбургском княжестве. 

С 8 декабря во французских Альпах начнет работу Шамони и Куршавель. 22 декабря - Межев: Рошбрюн-Кот, Мон-д`Арбуа и Ле Жай.

30 ноября открывается сезон на горнолыжных курортах Италии: Валь-Гардена, Мадонна-ди-Кампильо и Кортина д’Ампеццо, а также регионе Трентино.

Андорра откроется любителям горных лыж 1 декабря - в Вальнорде. А день спустя будет открыт Канилло.

 
 
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Первыми горнолыжными курортами, уже открывшими сезон, стали расположенные недалеко от Инсбрука Китцбюль и Каунертал. Чуть позже к ним присоединятся Ишгль (22...
 
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