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Названы даты открытия горнолыжного сезона на европейских курортах
Первыми горнолыжными курортами, уже открывшими сезон, стали расположенные недалеко от Инсбрука Китцбюль и Каунертал. Чуть позже к ним присоединятся Ишгль (22 ноября), Хайзер Кайблинг в Нижней Австрии (23 ноября), Хинтерштодер в Верхней Австрии (30 ноября), Обертауэрн (21 ноября) и Гроссарльталь (30 ноября) в Зальцбургском княжестве.
С 8 декабря во французских Альпах начнет работу Шамони и Куршавель. 22 декабря - Межев: Рошбрюн-Кот, Мон-д`Арбуа и Ле Жай.
30 ноября открывается сезон на горнолыжных курортах Италии: Валь-Гардена, Мадонна-ди-Кампильо и Кортина д’Ампеццо, а также регионе Трентино.
Андорра откроется любителям горных лыж 1 декабря - в Вальнорде. А день спустя будет открыт Канилло.
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Первыми горнолыжными курортами, уже открывшими сезон, стали расположенные недалеко от Инсбрука Китцбюль и Каунертал. Чуть позже к ним присоединятся Ишгль (22...
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