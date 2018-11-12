"Боюсь, что после смерти мужа квартиру отсудит его прошлая семья". Адвокат отвечает читательнице

Частая история: мужчина женился второй раз, а отношения с прошлой семьей наладить не удалось. Наша читательница задается вопросом: если мужа не станет, смогут ли его бывшая жена и дочь от первого брака претендовать на квартиру? И как этого избежать, если договориться полюбовно точно не выйдет? Рассказывает адвокат.

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.





— У меня возник вопрос, и я бы хотела узнать, как нам лучше поступить.

Дело в том, что у мужа от первого брака есть взрослая дочь, с женой развелся давно. Жена неадекватна: когда появилась я, она просто не давала нам покоя.

Мы продали принадлежавшую мужу "однушку", купили в браке "двушку". У нас есть брачный договор, где прописано, что я при разводе не имею на нее прав. Так мы с мужем договорились. Но у нас появился сын, и мы задумались, как оформить документ, чтобы если мужа вдруг не станет, квартира досталась только нашему сыну.

Так как я боюсь, что та неадекватная жена сразу прибежит, на уши сядет их общей дочке, и они решат делить квартиру через суд. Как оформить юридически правильно документ, чтобы квартира досталась именно нашему сыну?! И чтобы та семья не смогла ее отсудить?

Комментарий адвоката:

— Чтобы защитить интересы своего ребенка, вам для начала нужно определиться: какой из возможных вариантов переоформления прав на квартиру наиболее приемлем для вас и вашего супруга. Прежде чем перейти к конкретным вариантам, давайте разберемся с исходными данными по вашей ситуации (в силу недостаточно полной информации в письме).

При рассмотрении вашей ситуации и ответах на поставленные вопросы я исхожу из следующего.

Первое: однокомнатная квартира действительно принадлежала только вашему супругу, и у его бывшей жены не было доли в праве собственности на это жилое помещение, то есть это его личное имущество. В противном случае, учитывая нормы законодательства о совместной собственности супругов и порядке ее раздела, ответ на ваше обращение будет принципиально иным.

Второе: на сегодня супруг согласен с вашим участием в управлении данным имуществом наравне с ним.

В этой части обращаю ваше внимание на то, что по общему правилу до достижения совершеннолетия ребенок не может самостоятельно управлять и распоряжаться принадлежащим ему недвижимым имуществом. До достижения ребенком возраста восемнадцати лет указанным имуществом распоряжаются его законные представители, то есть в рассматриваемой ситуации — вы и ваш супруг.

Обратите внимание: согласно ч.1 ст. 89 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), родители имеют право:

1. Совершать от имени ребенка в возрасте до четырнадцати лет имущественные сделки;

2. Давать согласие на совершение сделок с детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;

3. Управлять имуществом ребенка до достижения им совершеннолетия как законные представители.

Обращаю ваше внимание: при принятии решения о переоформлении квартиры, вам необходимо учитывать, что после перехода к вашему несовершеннолетнему ребенку права собственности на квартиру у вас появится право участвовать в управлении этим имуществом наравне с супругом.

Важно знать: несмотря на то, что по закону управлять имуществом ребенка будете вы — его законные представители, в своих решениях относительно дальнейшей судьбы квартиры вы и ваш супруг более не будете свободны.

Что это значит: так, например, отчуждение квартиры, передачу ее в залог вы сможете совершить только с согласия органа опеки и попечительства (абз.2 ч.2 ст. 89 КоБС Республики Беларусь).

Заслуживает внимания: родители обязаны с надлежащей заботой осуществлять управление имуществом ребенка, сохранять размер этого имущества, а при возможности и умножать его (ч.3 ст. 89 КоБС Республики Беларусь).

То есть: главным критерием для получения согласия органа опеки и попечительства на совершение той или иной сделки будет соответствие сделки интересам несовершеннолетнего ребенка.

Это важное обстоятельство, которое необходимо учитывать при принятии решения о переоформлении квартиры на ребенка.

В обращении вы спрашиваете о том, «как оформить юридически правильно документ, чтобы квартира досталась только нашему сыну».

Есть достаточно много способов переоформления прав на недвижимое имущество на несовершеннолетнего ребенка. В зависимости от ряда нюансов вашей ситуации, которые необходимо выяснять дополнительно, будет разниться и ответ на вопрос о том, какой из способов наиболее приемлем именно для вас. Исходя из той информации, которую вы посчитали необходимым изложить в своем обращении, в качестве наиболее подходящих способов переоформления рекомендую рассматривать следующие два:

Заключение договора дарения

Справочно: исходя из смысла п. 1 ст.543 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность.

Важно: договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации (п. 3 ст.545 ГК Республики Беларусь).

Особенности способа:

— переход права собственности на квартиру произойдет при жизни вашего супруга;

— отменить данный договор по своей инициативе ваш супруг не сможет.





Составление завещания

Справочно: завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти (п. 1 ст.1040 ГК Республики Беларусь).

Важно: завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом (п. 1 ст.1044 ГК Республики Беларусь).

Особенности способа:

— переход права собственности на квартиру произойдет только после смерти вашего супруга;

— при жизни ваш супруг сможет в любое время отменить сделанное им завещание в целом либо изменить его путем отмены, изменения или дополнения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, сделав новое завещание;

— свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.

Что это значит: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 ст.1064 ГК Республики Беларусь).

Подробно вопрос об обязательной доле в наследстве и о последствиях, которые она влечет за собой, рассматривался ранее в статье «Наш сын оставил свою дочку без жилья — он все завещал любовнице: адвокат отвечает читателям» .

Далее вы задаете вопрос о том, как оформить, чтобы «та семья не могла отсудить квартиру».

Следует понимать, что ни один из способов перехода прав на квартиру не гарантирует, что сделка не будет впоследствии оспорена заинтересованными лицами. Закон предоставляет такое право, и рычагов для его ограничения нет. Другой вопрос, насколько обоснованными будут такие требования. Данную ситуацию разрешит суд.

Что вы можете сделать на сегодня, чтобы максимально обезопасить вашего ребенка от возможных рисков?

Во-первых, необходимо проследить за тем, чтобы вне зависимости от того, какую из сделок вы выберете, были соблюдены все обязательные условия, предъявляемые к форме и содержанию этой сделки.

Во-вторых, минимизируйте риски, связанные с обжалованием совершенной сделки по основаниям, предусмотренным ГК Республики Беларусь. Например — по п. 1 ст.177 ГК Республики Беларусь — как совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить ими. Здесь поможет наличие соответствующей медицинской документации.

В-третьих, оцените риски того, что впоследствии права ребенка на квартиру могут быть оспорены наследниками вашего супруга, имеющими право на обязательную долю в наследстве. Если эти риски окажутся высокими, то путь переоформления прав на квартиру путем составления завещания будет менее желательным в вашей ситуации.

Мой личный совет: в вашем случае при принятии окончательного решения важно взвесить достаточно большой объем информации, в том числе оставшейся за рамками вашего обращения. Несмотря на то, что законодатель дает возможность оспорить практически любую сделку, при грамотном подходе и глубоком анализе ситуации можно найти оптимальный и наименее подверженный обжалованию вариант переоформления прав на квартиру на ребенка. Кроме того, учитывая то, что вы уже сейчас понимаете, что та сторона может воспользоваться своим правом и обжаловать соответствующую сделку, рекомендую вам максимально укрепить свою позицию и запастись нужными доказательствами.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. Кроме того, в случае необходимости окажет юридическое сопровождение при заключении сделки, в том числе, предложит и (или) изучит проект договора или иного документа.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»