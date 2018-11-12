Мировое открытие: первый в Беларуси супермаркет EUROSPAR открывается в Пинске



ЗАО «Юнифуд» совместно с SPAR International анонсирует открытие первого в Беларуси супермаркета EUROSPAR, который откроется в г. Пинске по адресу: улица Шапошника, 9 — уже к концу ноября. Также к открытию готовится следующий супермаркет формата EUROSPAR, но подробности о его открытии будут объявлены чуть позже.





Первый магазин SPAR был открыт в Минске в августе 2017 года. С его открытием сеть официально начала свою деятельность на территории Беларуси. Новый магазин формата супермаркет EUROSPAR в городе Пинске располагается на площади 1560 м² с торговой зоной в 854 м². Магазин обладает оптимальной площадью и является популярным форматом для предоставления всех запланированных услуг в комфортном пространстве.







«Мы объездили много стран, посещали наших опытных коллег, представляющих SPAR в своих регионах, с интересом слушали, впитывали, учились и теперь стараемся реализовать полученный мировой опыт в наших магазинах на территории Беларуси. Многое еще в новинку как для покупателя, так и для нас самих, поэтому мы не останавливаемся и все еще нуждаемся в поддержке большой семьи SPAR. Мы знаем, что эти нововведения к лучшему: расширенные сервисы, технологии, зонирование в духе современных тенденций, повышенный комфорт, ассортимент готовой продукции, акционная политика, продвинутая программа лояльности и много других уникальных предложений. Как известно, к хорошему быстро привыкаешь, поэтому у нас нет сомнений, что наши старания будут оценены по достоинству, а все новинки приживутся и полюбятся нашими покупателями уже в ближайшее время. Мы же будем стараться совершенствоваться и в дальнейшем, чтобы не подвести нашу большую международную семью», — говорит руководитель департамента маркетинга ЗАО «Юнифуд» Цыган Дмитрий Павлович.





Супермаркет EUROSPAR предложит жителям Пинска мангал на открытом огне, тандыр — печь-жаровню, где будут выпекать лепешки, настоящую пиццу, приготовленную в течение 15 минут, хлеба на вес по старинным рецептурам, ароматный свежий кофе и зону кафе с бесплатным Wi-Fi, где можно будет самостоятельно подогреть купленные продукты.

Среди специальных сервисов: фарш или стейк из выбранного куска мяса, идеальная нарезка сыра, хлеба, колбасных изделий, чистка рыбы, возможность попробовать продукцию кулинарии перед покупкой.





Мировые кухни будут представлены в одном магазине. В продаже в зоне фудкорта будут свежие роллы, шаурма, лепешки, шаньга и китайская лапша WOK, приготовленные нашими поварами на месте. Сладкоежки смогут побаловать себя десертами, хрустящей домашней выпечкой, а также сладкими пончиками.

В супермаркете EUROSPAR также будут действовать спецпредложения и бонусы по карте лояльности «ВЫГОДА!».

SPAR International располагает магазинами в 48 странах мира. Они работают в четырех признанных международных форматах: SPAR express, SPAR, EUROSPAR и INTERSPAR.

ЗАО «ЮНИФУД». УНП 800016624.