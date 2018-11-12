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Сезон предновогодней торговли стартует в Витебской области 24 ноября

13.11.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Сезон предновогодней торговли стартует в Витебской области 24 ноября. Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания уже начали подготовку к предстоящим праздникам. Витрины магазинов постепенно преображаются, меняя осеннее оформление на новогоднее убранство, а сами предприятия готовятся поражать покупателей обилием и разнообразием товара. Некоторые продумывают свои фишки. Например, в Полоцке крупные объекты торговли планируется оборудовать тематическими фотозонами. Масштабная подготовка развернется в ближайшие дни, а уже через две недели в регионе начнется массовое проведение выставок-продаж, распродаж по сниженным ценам, дегустаций продовольственных товаров, рекламных акций, приуроченных к главным зимним торжествам. Ярмарки выходного дня с участием сельхозпроизводителей, организаций промышленности, торговли и общественного питания будут проводиться в области с 15 декабря. Елочные базары на стационарных торговых точках развернутся в этом году с 22 декабря. С этой же даты по 7 января многие магазины и объекты общественного питания для комфорта покупателей продлят свой режим работы.Сезон предновогодней торговли стартует в Витебской области 24 ноября
Белта
 
 
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Сезон предновогодней торговли стартует в Витебской области 24 ноября. Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания уже начали подготовку к...
 
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