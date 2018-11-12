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В Брест приедет племянник Фрэнка Синатры. Он тоже известный музыкант

13.11.2018 09:04 — Разное | Tut.by  
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ХХХI фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера» (9−12 января) станет первым пунктом большого парада концертов, которые состоятся в Бресте в год празднования 1000-летия города, пишет «Вечерний Брест».

Как сказала на пресс-конференции директор фестиваля Лилия Батырева, повышенная планка ответственности потребовала особой новизны и сенсаций. Отсюда — максимальное обновление состава участников, из которых в Бресте ранее выступали только двое.

А к сенсациям Лилия Григорьевна относит высокий исполнительский уровень приглашенных музыкантов. Среди них — объект многочисленных восторгов, российский пианист, доцент Московской консерватории Михаил Лидский. Его индивидуальную исполнительскую манеру нельзя отнести ни к какой школе.

Станет гвоздем и участие всемирно известного итальянского гитариста Тома Синатры. Относясь к пятерке лучших гитаристов мира, Том является племянником знаменитого Фрэнка Синатры и виртуозно исполняет его хиты.

Приедет петь бас белорусского происхождения, а ныне солист Мариинского театра, лауреат вокальных конкурсов Вадим Кравец. Вообще, предстоящая программа отличается обилием вокальной музыки. В ней задействованы восемь голосистых солистов из Италии, Грузии, России, Польши. Шестерка оперных голосов выйдет на сцену в первый вечер фестиваля, что дало организаторам повод назвать действо гала-концертом. А что скажете о выступлении в Бресте солистов театра La Scala Альдо Капуто и Джанни Монджардино? А пианистки из Японии Наоко Абураки?

Всего в программе фестиваля задействовано 10 стран мира. Командовать звуковым парадом приглашен Национальный Академический симфонический оркестр Белтелерадиокомпании под художественным руководством Александра Сосновского.

 
Теги: Брест
 
 
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Гвоздем Январских музыкальных вечеров станет всемирно известный итальянский гитарист Том Синатра.
 
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