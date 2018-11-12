Belarus Fashion Week. Рассказываем о самых интересных коллекциях, которые мы увидели на Неделе моды

Наш эксперт, журналист и фэшн-блогер Ирина Жукова не слишком вдохновлена прошедшей Неделей моды, но отмечает, что каждый сезон в расписании появляются редкие жемчужины, о которых можно с удовольствием рассказать. Поехали!

Vita Gordievska

Виталина Гордиевска известна в белорусском дизайне не первый год, но текущий сезон стал для нее в каком-то смысле дебютным: многие годы она специализировалась на высококлассных ярких и креативных сумках, у нее в активе — совместный показ со Славой Зайцевым, так что тем интереснее было узнать ее с новой стороны — как дизайнера одежды. Признаться, было волнительно: не всякий талантливый человек талантлив во всем, но Виталина справилась.

Свежая, динамичная и в то же время наплевательски расслабленная коллекция, из которой проглядывал спорт, униформенность, ночные байк-гонки (обратите внимание на невероятные вариации на тему biker-jacket вместо морально одряхлевшей косухи) — тот, кто видит дизайн Гордиевской впервые, оценит его органичную утилитарность и гармонию, ну, а тот, кто хорошо знает ее по бренду кожаных аксессуаров, с удовольствием подметит знакомые штришки, формирующие ее авторский стиль.

























































Ethical Fashion Show (совместный показ Historia Naturalis, POETKA, Наталья Кострома-Андреюк, KANVA, Lokon-kokon)

Немного запутанный концепт (то ли этническая, то ли этическая одежда, то ли и то и другое вместе? Из объяснений оргкомитета ясно, что основная объединяющая фишка показа — белорусский лен). Бог с ним, с концептом: это было то шоу, где можно было увидеть интересные идеи, хоть и не всегда легко применимые в реальной жизни. Но игра, за которую мы так ценим моду и дизайн, все-таки проутюжила подиум тройкой-другой аутфитов, за что можно поблагодарить Historia Naturalis, POETKA и Kastroma.

У POETKA было слишком много того самого исторического настроения, делающего всякую работу мысли калькой с уже пройденного материала, но эти выходы легко разбиваются на составляющие, которые можно интегрировать в повседневный гардероб и радоваться качеству и эксклюзивности. Дизайнер бренда — Екатерина Кабанова — настоящий шаман цветов и трав. Окрашивание тканей природными красителями — фишка бренда, а в пику текучему и акварельному, меланхолическому настроению природы Екатерина противопоставила громкий принт Made by human: если кому-то нравятся выразительные дихотомии и манифесты, то вот оно, в сочетании с трогательной вышивкой, всплывающей из детских воспоминаний каждого модного минчанина, который все свое детство провел в деревне.

























Наташа Кострома-Андреюк — сказочная, теплая, настроенческая: о ее показах совсем не нужно рассуждать в привычных терминах и категориях, хочется расслабиться, улыбнуться и позволить себе двойные стандарты. Слишком наигранно? Чересчур театрально? Это что за иллюстрации из книжки сказок? Как можно носить юбку из стеганого одеяла и зачем эта тройка на платье? Да, все это сложно представить в реальной жизни — в офисе, в субботнем разухабистом баре, в банке при оформлении ипотеки; но Наташа — художник из той реальности, иномирья, где работает другая материя, так что спасибо ей за возможность подсмотреть за ожившей сказкой.

















Дуэт Historia Naturalis продолжает радовать своей неконтролируемой и необъяснимой кросс-культурностью: как у девушек получается воссоздавать белорусское настроение, при этом транслируя японскую эстетику плюс абсолютно западный взгляд на современное искусство?

Их силуэты точны, как у японских авангардистов, их цветовая гамма — бежевый, черный, блекло-голубой — белорусский ландшафт, повторяющиеся фотографические паттерны, нагромождение хаотичных штрихов, облака и птицы — экспозиция какой-нибудь берлинской или нью-йоркской арт-галереи. Дуэт можно хвалить бесконечно: за последовательность развития, за складность концепта и исполнения и, главное, за то, что это всегда действительно красиво. Порой — до мурашек: их последний выход — бесконечная любовь.





















































Nelva

Коммерческие бренды обычно очень предсказуемы и осторожны, и Nelva не исключение. Очень аккуратный «всё под всё» стайлинг, очень понятные, простые и более чем уместные в реальной жизни аутфиты: fashion-addicted не закричит от них восторженное «wow», но все это понравится и маме, и начальнику, и бойфренду. Не без интересных деталей и принтов во второй, не деловой части: смеем предположить грядущее нашествие девочек в майке Milk — очень инстаграмная вещица!

Приводим несколько выходов, чтобы соблюсти баланс и показать, что белорусские предприятия все же могут отшивать не откровение, но и не нафталин — хорошая ниша, в которой «Нельва» преуспевает.





















































































На этом все (есть такое поверье, что журналистам о белорусских дизайнерах следует говорить либо хорошо, либо ничего). Все течет, все меняется: с каждым сезоном главное модное событие страны приходит к некоему общему знаменателю, который все ближе к ассортименту государственных магазинов с их нехитрой ориентацией на среднестатистического белорусского эстета.

О настроении лондонских и берлинских концепт-сторов говорить уже давно не приходится: прорыв, о котором так долго говорили и мечтали, захлебнулся — на момент сезона весна-лето — 2019 подиум BFW устойчиво представляет собой довольно-таки однообразное зрелище. Большинство талантливых и способных презентовать себя дизайнеров уходят от этого коллективного праздника к индивидуальным показам — расписание все жиже и жиже. Возможно, в этом есть толика здравого смысла: BFW давно отработало аудиторию немногочисленных fashion-заинтересованных, пора отважно взглянуть в лицо реальности.