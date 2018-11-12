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Умер Стэн Ли, создатель комиксов Marvel
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В возрасте 95 лет умер Стэн Ли − автор комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel,
В последние годы автор комиксов страдал от нескольких болезней − у него был приступ пневмонии и проблемы со зрением. В начале 2016 года Стэн Ли пожаловался, что потерял возможность читать и писать.
Стэн Ли − создатель Человека-паука, «Людей-Икс», Железного человека, Халка, Тора и многих других персонажей. Он работал главным редактором, издателем, а потом председателем совета директоров компании Marvel Comics.
Фанаты Marvel каждый фильм ожидали камео со Стэном − это стало доброй традицией супергеройских фильмов. Есть даже фанатская теория, что в своих камео Стэн играет персонажа по имени Всевышний (One-Above-All), который является богом и творцом вселенной Marvel. Есть информация, что он успел отсняться во всех трёх фильмах компании, которые выйдут в 2019 году − «Капитан Марвел», «Мстители 4» и «Человек-паук: Вдали от дома». Возможно, мы ещё сможем увидеть Стэна в фильмах «Люди Икс: Темный Феникс» и «Новые мутанты».
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