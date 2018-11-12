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Скончался композитор Игорь Лученок

13.11.2018 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Скончался композитор Игорь Лученок

Народный артист Беларуси и СССР композитор Игорь Лученок умер на 81-м году жизни. О точном времени и месте похорон пока неизвестно. 

В ночь с 1 на 2 ноября композитору стала плохо в ночь. Его госпитализировали в Городскую клиническую больницу скорой помощи Минска с инсультом.

Творческий путь Игоря Лученка начался в 60-е годы.

Лученок работал в разных музыкальных жанрах. Он автор Струнного квартета, Сонаты для гобоя и фортепиано, Вариаций на белорусскую тему для фортепиано, романсов и хоров, а также музыки к спектаклям и кинофильмам.

Но главным в его творчестве была песня.

«Мой родны кут» и «Журавли на Полесье летят», «Спадчына» и «Алеся», «Вероника» и «Песня о Минске», «Письмо из 45-го», «Зачарованная моя» — все это песни, написанные на музыку Лученка.

С 1980 года Игорь Лученок возглавлял Белорусский союз композиторов.


 

 
Теги: Минск
 
 
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Народный артист Беларуси и СССР композитор Игорь Лученок умер на 81-м году жизни. О точном времени и месте похорон пока неизвестно. 
 
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