Скончался композитор Игорь Лученок





Народный артист Беларуси и СССР композитор Игорь Лученок умер на 81-м году жизни. О точном времени и месте похорон пока неизвестно.

В ночь с 1 на 2 ноября композитору стала плохо в ночь. Его госпитализировали в Городскую клиническую больницу скорой помощи Минска с инсультом.

Творческий путь Игоря Лученка начался в 60-е годы.

Лученок работал в разных музыкальных жанрах. Он автор Струнного квартета, Сонаты для гобоя и фортепиано, Вариаций на белорусскую тему для фортепиано, романсов и хоров, а также музыки к спектаклям и кинофильмам.

Но главным в его творчестве была песня.

«Мой родны кут» и «Журавли на Полесье летят», «Спадчына» и «Алеся», «Вероника» и «Песня о Минске», «Письмо из 45-го», «Зачарованная моя» — все это песни, написанные на музыку Лученка.

С 1980 года Игорь Лученок возглавлял Белорусский союз композиторов.



