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Чудесный мир анимации открылся перед юными кировчанами

13.11.2018 — Разное | Кировец  
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Чудесный мир анимации открылся перед юными кировчанами

В рамках XXI Международного фестиваля анимационных фильмов “Анимаевка-2018» отделом киновидеомероприятий централизованной клубной системы района был организован просмотр анимационных фильмов. Об этом рассказала начальник отдела киновидеомероприятий Татьяна Белявская.
Перед просмотром фестивальной анимации методист отдела Татьяна Лунгу в образе сказочного персонажа познакомила юных кировчан с псом Анимашкой, Смешариком и Клоуном Клепой. Ребята посмотрели выставку рисунков «Мой любимый мультфильм», приняли участие в играх и конкурсах, весело отвечали на вопросы мультивикторины и танцевали.
Приятным сюрпризом для детей стала музыкально-развлекательная программа: «Здравствуй, Анимашка!», где ребята на скорость рисовали на шарах своих любимых героев мультфильмов. Праздник прошел весело и задорно. Все участники мероприя­тия получили от Анимашки памятные сувениры и отправились на просмотр мультфильма.
Ничто на свете не может сравниться с тем удовольствием, которое доставляет детям просмотр любимых анимационных фильмов. Хороший мультфильм научит дружить и сочувствовать, помогать товарищам и защищать слабого, быть щедрым и великодушным.
На протяжении двух месяцев в рамках проекта «Эхо Анимаевки» наш отдел будет знакомить жителей района с программами фестиваля: «Победители «Анимаевки-2018», «Анімацыя маей краіны», «Аниматоры России — детям», «Студенческое анимационное кино» и «Зеленая планета».

 
 
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В рамках XXI Международного фестиваля анимационных фильмов “Анимаевка-2018» отделом киновидеомероприятий централизованной клубной системы района был...
 
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