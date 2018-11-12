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15 ноября — последний день уплаты имущественных платежей

13.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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15 ноября — последний день уплаты имущественных платежейИнспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской области напоминает, что физические лица, которым принадлежат объекты недвижимости и земельные участки (за исключением лиц, имеющих право на льготу), должны уплатить земельный налог и налог на недвижимость, арендную плату за землю.

Срок уплаты данных платежей истекает 15 ноября. Рассчитаться с бюджетом можно через платежную систему ЕРИП, банк, почту, сельские (поселковые) Советы, в налоговой инспекции, а также воспользовавшись услугой «Интернет-банкинг».

Суммы платежей, добровольно не уплаченные в бюджет, взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пени за каждый календарный день просрочки. За неуплату или неполную уплату предусмотрена административная ответственность.

 

mogilevnews.by

 
 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам по Могилевской области напоминает, что физические лица, которым принадлежат объекты недвижимости и земельные участки
 
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