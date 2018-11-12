В магазине Хотимского РайПО на путях эвакуации хранится товар, горючие упаковки

Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен повторный мониторинг объекта Хотимского РайПО универсам «Родны кут» (председатель правления Хотимского РайПО Ю.А. Сивенков).

Однако, ранее выявленные нарушения, для устранения которых инспекцией были установлены сроки, имеют место быть. Так, на путях эвакуации хранится товар, горючие упаковки. В торговом зале дверь эвакуационного выхода не оборудована устройством для свободного открывания двери изнутри без ключа, так же дверь занавешена жалюзи. Работники объекта не знают правила пользования первичными средствами пожаротушения.

По результатам мониторинга в отношении должностного лица (продавца 6-го разряда с и.о. заведующей универсама «Родны кут») начат административный процесс.

А.М. Кулешова, инспектор ИНиП Хотимского РОЧС