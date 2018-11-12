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Установлены недостатки
13.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС на объектах ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» был проведен мониторинг ООО ПКФ «Спецпромсервис» в части работоспособности системы пожарной автоматики (руководитель Ларченко Д.В.).
По результатам обследования объектов установлено, что из 16 объектов на трех имеются недостатки в части готовности систем пожарной автоматики.
По результатам мониторинга руководителю вручены рекомендации по устранению недостатков.
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС на объектах ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» был проведен мониторинг ООО ПКФ «Спецпромсервис» в части...
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